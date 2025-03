Statistik gibt Hackenheim Schwung fürs Derby

Hackenheim (imr). Erstmals in fast fünf Jahren waren die Landesliga-Fußballer des TuS Hackenheim und ihr Spielertrainer Tim Hulsey in der Winter-Vorbereitung dazu gezwungen, Spiele oder Trainingseinheiten auf dem heimischen Kunstrasen witterungsbedingt abzusagen. „Zum Glück konnten wir auf die Soccerhalle ausweichen“, erklärt der 36-Jährige, der „typisch Winterpause“ auch stets einige krankheitsbedingte Ausfälle hinnehmen musste. „Das war bei den anderen Vereinen aber sicherlich nicht groß anders“, hatte Hulsey in den Testspielen dennoch die Chance, „reichlich Spielzeit zu verteilen und mehr Trainingseinheiten zu absolvieren als gewohnt“. Dabei schaut der Offensivmann weniger auf die Ergebnisse seiner Mannschaft, vielmehr auf den Start in die Restrückrunde am Sonntag (17.30 Uhr) im Derby gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied. „Es gilt darum, auf den Punkt da zu sein“, sei die Frage für alle Vereine gleich: Wo stehen wir? „Wir alle kennen die Konstellation ab Tabellenplatz sechs und so ein Heimspiel kann da ein kleiner Vorteil sein“, würden die Hackenheimer mit einem Sieg die SG, derzeit noch einen Punkt vorne, überholen.