Statik-Sorgen nach Wintereinbruch: Masters-Quali verschoben

Die geplante Austragung des Masters-Qualifikationsturniers in der Cuxhavener Rundturnhalle kann am kommenden Wochenende nicht wie vorgesehen stattfinden. Aufgrund einer behördlichen Sperrung der Sportstätte muss der Marktkauf-Cup kurzfristig verlegt werden.

Die Veranstalter machten jedoch deutlich, dass sie trotz der Umstände an dem Event festhalten wollen: „Wir haben bis zuletzt gebangt, gehofft und uns um Alternativen bemüht – doch leider war das Ergebnis nicht fruchtbar genug“, teilt Rot-Weiss Cuxhaven in einem Social-Media Posting mit.

Auslöser für die Zwangspause sind die jüngsten Schneefälle. Die zuständigen Behörden hatten bereits am 9. Januar entschieden, die Halle vorsorglich zu schließen, da starker Schneefall die Statik des Gebäudes gefährden könnte. Wegen ihres Alters und der speziellen Bauweise steht die Rundturnhalle unter besonderer Beobachtung. Der Landkreis Cuxhaven hat daher eine Begutachtung des Daches durch einen Tragwerksplaner veranlasst, um die Sicherheit der Sportler und Zuschauer zu gewährleisten.

Obwohl alle Beteiligten auf ein schnelles Gutachten gehofft hatten, konnte die Prüfung nicht rechtzeitig zum geplanten Turnierbeginn abgeschlossen werden. Auch die Prüfung anderer Standorte brachte keinen Erfolg.

Neuer Termin steht bereits fest

Statt am 16. und 17. Januar soll der Ball nun eine Woche später rollen. Der Veranstalter verbreitet Optimismus: „ Wir bleiben motiviert und freuen uns auf das erste Marktkauf-Cup-Turnier, das nun am 23. und 24.01. stattfinden wird“, so der Verein.