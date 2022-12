Statik-Probleme: Rot-Weiß Oberhausen will Tribüne sperren Regionalliga West: Die Kanalkurve ist in die Jahre gekommen und jetzt macht auch noch die Statik Probleme.

So wurde die Emscherkurve, Heimat der RWO-Anhänger, bereits umfassend saniert und aus der Kurve wurde eine Gerade hinter dem Tor. Selbiges Schicksal dürfte in nicht allzu ferner Zukunft auch auf die Kanalkurve zukommen, die regelmäßig von den angereisten Gästefans gefüllt wird. Denn dort haben nun mehrere Experten unabhängig voneinander Probleme mit der Statik festgestellt. "Wir haben einige Gutachter hier gehabt, die alle zu dem gleichen Ergebnis kamen. Wir können nicht verantworten, hier ein paar tausend hüpfende Zuschauer zuzulassen", wird RWO-Präsident Hajo Sommers in der WAZ zitiert. Die Folge: "Wir müssen beantragen, diese Kurve komplett für das Publikum zu sperren, weil wir die Sicherheit nicht gewährleisten können."

In der Regionalliga West trägt der SC Rot-Weiß Oberhausen seine Heimspiele im Stadion Niederrhein aus. Dort ist der Verein schon seit vielen Jahren beheimatet. Die Sportstätte selbst feiert in wenigen Jahren ihren 100. Geburtstag. Klar, dass es da das ein oder andere Wehwehchen gibt, um das sich die Verantwortlichen - auch im Sinne der Sicherheit der Stadionbesucher - kümmern müssen.

Dass Hajo Sommers ein Mann mit Visionen ist, hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Als er die Neuigkeit der Statik-Probleme geladenen Kommunal- und Sportpolitikern der Ratsfraktionen mitteilte, hatte er bereits eine Idee zur Neugestaltung des Areals im Hinterkopf. Ein Projektentwickler hat einen Neubau als multifunktionales Gebäude konzipiert. Unten soll es demnach eine Stehtribüne für 1.000 Zuschauer geben, darüber Sitzplätze und Logen. Im hinteren Bereich des Gebäudes könnte es Seniorenwohnungen, eine Kindertagesstätte und Gastronomie geben.

Der anwesende CDU-Kreisvorsitzende Wilhelm Hausmann verwies nach ein paar Minuten auf mögliche Unterstützung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Denn: In den kommenden Monaten fließen rund 50 Millionen Euro Fördermittel in den Neubau einer Tribüne des Wattenscheider Lohrheidestadion. "Man müsste beim Land nachfragen, ob für Oberhausen da nicht auch was zu machen ist", merkte Hausmann abschließend an.