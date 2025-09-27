Statement zur Trainerentlassung bei der SG HAN

Vereinsstatement zur Trainerentlassung

Nach dem in den vergangenen Wochen ausbleibenden sportlichen Erfolg haben sich der Verein und Akram Abdalla in gemeinsamen Gesprächen darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.

Wir möchten uns ausdrücklich bei Akram Abdalla für die geleistete Arbeit, sein Engagement und die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Für seine private wie berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg.

Bis zur Winterpause werden Kevin Bosio und Gian-Luca Zamarco die Mannschaft als Interimstrainer übernehmen und die sportliche Verantwortung tragen.