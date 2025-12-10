Statement zum Trainerwechsel - Abgang in der Winterpause

Wir möchten uns herzlich bei Avdu für alles bedanken, was er in den vergangenen zwei Jahren für die TSG Münsingen geleistet hat. Er hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase übernommen und sie mit großem Engagement, Leidenschaft und Loyalität begleitet. Bis zuletzt stand er voll und ganz hinter dem Team. Die Entscheidung, getrennte Wege zu gehen, ist uns äußerst schwergefallen, denn wir schätzen Avdu sowohl fachlich als auch menschlich sehr. Nach reiflicher Überlegung sind wir dennoch zu dem Entschluss gekommen, einen neuen Weg einzuschlagen. Wir wünschen Avdu für seine Zukunft nur das Beste – beruflich wie privat.

Gleichzeitig freuen wir uns, Enes Dizdarevic als neuen Trainer der TSG #Münsingen begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Enes einen erfolgreichen Start, viel Freude in seiner neuen Aufgabe und natürlich viele Punkte!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

FV Ingersheim

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge müssen wir uns von Valentin verabschieden. Durch seinen Umzug nach Pforzheim wird er unseren Verein leider verlassen. Auch wenn wir seinen Weggang sehr bedauern, freuen wir uns für ihn über diesen neuen Lebensabschnitt. Valentin war stets ein wichtiger Teil unserer Mannschaft auf und neben dem Spielfeld. Sein Einsatz, seine Zuverlässigkeit und seine positive Art haben unser Team bereichert. Egal ob Training, Spieltag oder Vereinsfest, auf Valentin war immer Verlass. Wir möchten ihm von Herzen für alles danken, was er für unseren Verein getan hat. Valentin, du wirst uns sehr fehlen, und die Tür steht für dich jederzeit offen. Wir wünschen dir für die Zukunft in Pforzheim nur das Beste sportlich, beruflich und privat. Alles Gute und vielen Dank für deine Zeit bei uns!

