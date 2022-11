Statement zum Spielabbruch

Am Sonntag ist es beim Spiel zwischen dem SV Walbeck 3 und dem SV Herongen 3 zum Spielabbruch gekommen.

In der 20. Spielminute kam es zum Unglück. Nach einer Flanke aus dem Halbfeld,gingen 2 Spieler hoch zum Kopfball, wobei im direkten Duell der Walbecker unglücklich vom Gegenspieler am Kopf getroffen wurde. Sofort prallte der Walbecker Verteidiger hart zu Boden und blieb bewusstlos liegen. Schnell wurde der Ernst der Lage erkannt, der Spieler verkrampfte und hatte seine Zunge verschluckt. Mannschaftskollegen versuchten den Mund des Spielers zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Sofort eilten Spieler und Betreuer der Heronger Mannschaft herbei und übernahmen die Ersthilfe der geschockten Walbecker Mitpieler. Nach kurzer Zeit gelang es ihnen mit Hilfsmitteln den Mund zu öffnen und die Zunge zu befreien. Kurz darauf kam der Spieler zu sich. Der RTW war bereits alarmiert und brachte den Spieler ins Gelderner Krankenhaus.

Der größte Dank gilt der Heronger Mannschaft, die durch ihr schnelles Handeln vielleicht schlimmeres verhindert haben. Da wird von Seiten der Walbecker noch etwas kommen.