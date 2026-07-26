Statement SV Pappelau/Beiningen zum Spielabbruch

Im Rahmen eines fair geführten Vorbereitungsspiels zwischen dem SV Pappelau/Beiningen und Esperia Neu-Ulm kam es am Ende der Partie zu einem Spielabbruch durch den Schiedsrichter.

Dies teilt der SV Pappelau/Beiningen dazu mit:

"Im Verlauf des Spiels sorgten mehrere Schiedsrichterentscheidungen auf beiden Seiten für Unverständnis. Immer wieder setzte sich der Unparteiische unnötigerweise selbst in Szene und brachte beide Team zum verzweifeln. In der Schlussphase wollte der Unparteiische nach einem Foulspiel des SV Pappelau, einen Gästespieler mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verweisen. Sowohl die Verantwortlichen als auch die Spieler beider Mannschaften vertraten übereinstimmend die Auffassung, dass ein Platzverweis in dieser Situation nicht angemessen gewesen wäre. Im Anschluss an die Diskussionen über diese Entscheidung brach der Schiedsrichter die Begegnung vorzeitig ab. Nach Auffassung beider Vereine erfolgte der Spielabbruch, ohne dass die hierfür vorgesehenen Verfahrensschritte zuvor ausgeschöpft wurden."