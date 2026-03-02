Statement-Siege: Salchendorf und Bad Westernkotten setzen sich oben ab Der 18. Spieltag der Landesliga Staffel 2 im Überblick. von red · Heute, 16:54 Uhr · 0 Leser

Germania Salchendorf grüßt weiter von der Spitze. – Foto: Matthias Reinhardt

Aus einem Titel-Fünfkampf ist plötzlich ein -Zweikampf geworden. Germania Salchendorf und der SuS Bad Westernkotten haben ihre Westfalenliga-Reife mit Kantersiegen gegen direkte Konkurrenten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Salchendorf setzte sich mit 5:2 im Erich-Berlet-Stadion beim SV Hohenlimburg durch, der mit dem Führungstreffer von Anri Jaiani nach einer Viertelstunde allerdings das erste Wort hatte.

Ilias Houta (28.) und Doppelpacker Jan-Philipp Gelber (59./65.) rissen das Ruder für den Spitzenreiter schließlich herum, der die endgültige Entscheidung aber liegen ließ, sodass Jaiani mit dem Anschlusstreffer in der 83. Minute noch einmal kurz für Spannung sorgte, die Eliezer Ngyombo in der 89. Minute aber heraus ließ, ehe Moritz Klass in Überzahl den 5:2-Endstand herbeiführte (90.+4). Trainer Mike Brado lobte in der "Siegener Zeitung": "Ich kann den Jungs nur ein Riesenkompliment machen. Wenn man hier 0:1 zurückliegt und dann so eindrucksvoll zurückkommt, ist das für mich eine Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir haben unsere Qualität auf den Platz gebracht." Noch deutlicher machte es der SuS Bad Westernkotten, der Borussia Dröschede mit 6:1 vom Platz schoss und damit ebenfalls ein Ausrufezeichen setzte. Dabei war es auch zunächst der Gast, der in Person von Dominik Urumis nach knapp 20 Minuten in Führung ging. Doch es keine 120 Sekunden brauchte es, ehe der SuS die passende Antwort fand und den Startschuss für das Schützenfest fiel. Dreierpacker Philipp Köster (21./43./57.), Doppelpacker Lennart Belda (35./40.) und Louis Sprick (23.) sorgten für den Kantersieg der Badestädter. "Das war gar nix, null, zero", war Dröschedes Trainer Ercan Linke in der "IKZ" bedient. "Hätte ich achtmal wechseln dürfen, hätte ich das gemacht."