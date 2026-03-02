Statement-Siege: Salchendorf und Bad Westernkotten setzen sich oben ab

Aus einem Titel-Fünfkampf ist plötzlich ein -Zweikampf geworden. Germania Salchendorf und der SuS Bad Westernkotten haben ihre Westfalenliga-Reife mit Kantersiegen gegen direkte Konkurrenten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Salchendorf setzte sich mit 5:2 im Erich-Berlet-Stadion beim SV Hohenlimburg durch, der mit dem Führungstreffer von Anri Jaiani nach einer Viertelstunde allerdings das erste Wort hatte.
Ilias Houta (28.) und Doppelpacker Jan-Philipp Gelber (59./65.) rissen das Ruder für den Spitzenreiter schließlich herum, der die endgültige Entscheidung aber liegen ließ, sodass Jaiani mit dem Anschlusstreffer in der 83. Minute noch einmal kurz für Spannung sorgte, die Eliezer Ngyombo in der 89. Minute aber heraus ließ, ehe Moritz Klass in Überzahl den 5:2-Endstand herbeiführte (90.+4). Trainer Mike Brado lobte in der "Siegener Zeitung": "Ich kann den Jungs nur ein Riesenkompliment machen. Wenn man hier 0:1 zurückliegt und dann so eindrucksvoll zurückkommt, ist das für mich eine Weiterentwicklung der Mannschaft. Wir haben unsere Qualität auf den Platz gebracht."
Noch deutlicher machte es der SuS Bad Westernkotten, der Borussia Dröschede mit 6:1 vom Platz schoss und damit ebenfalls ein Ausrufezeichen setzte. Dabei war es auch zunächst der Gast, der in Person von Dominik Urumis nach knapp 20 Minuten in Führung ging. Doch es keine 120 Sekunden brauchte es, ehe der SuS die passende Antwort fand und den Startschuss für das Schützenfest fiel. Dreierpacker Philipp Köster (21./43./57.), Doppelpacker Lennart Belda (35./40.) und Louis Sprick (23.) sorgten für den Kantersieg der Badestädter. "Das war gar nix, null, zero", war Dröschedes Trainer Ercan Linke in der "IKZ" bedient. "Hätte ich achtmal wechseln dürfen, hätte ich das gemacht."
Für Dröschede und Hohenlimburg (beide 33 Punkte) sind es nun sieben bzw. acht Punkte Rückstand auf Bad Westernkotten bzw. Salchendorf, die die Meisterschaft wohl unter sich ausmachen werden. Zum Showdown kommt es am 22. März (21. Spieltag) in Salchendorf. Aus dem Titelrennen ausgeschieden ist auch der SC Neheim, der sein zweites Spiel im neuen Jahr nicht gewinnen konnte und mit 1:1 bei Schlusslicht USC Altenautal patzte. Felix Fleck (61.) und Julian Trudewind (90.+6) sahen zum Überfluss noch die Rote bzw. Gelb-Rote Karte.
Im Tabellenkeller blieb daher einzig der FC Lennestadt (0:3 beim SC Drolshagen) an diesem Sonntag punktlos, während der TuS Sundern mit einem 2:1-Sieg beim TSV Weißtal der große Gewinner im Abstiegskampf war und wieder den Sprung über den Strich schaffte. Das direkte Duell zwischen dem SV 04 Attendorn und RW Erlinghausen endete 2:2, wodurch besonders die Hochsauerländer den Befreiungsschlag verpassten.
Im Mittelfeld setzte sich der SuS Langscheid/Enkhausen deutlich mit 4:1 gegen die SpVg Olpe durch und tauschten so den Tabellenplatz. Der BSV Menden und der SV Schmallenberg/Fredeburg trennten sich 2:2.
19. Spieltag
So., 08.03.26 15:00 Uhr SpVg. 19 Olpe - TSV Weißtal
So., 08.03.26 15:00 Uhr Germania Salchendorf - SuS Langscheid/Enkhausen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Neheim - SV Hohenlimburg
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Schmallenberg/Fredeburg - USC Altenautal
So., 08.03.26 15:00 Uhr RW Erlinghausen - SC Drolshagen
So., 08.03.26 15:30 Uhr TuS Sundern - SuS Bad Westernkotten
So., 08.03.26 15:30 Uhr FC Lennestadt - BSV Menden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Borussia Dröschede - SV 04 Attendorn
SC Drolshagen – FC Lennestadt 3:0
SC Drolshagen: Yasin Aktas, Ben Alexander Krämer (70. Maksim Marinkovic), Oliver Weuste (82. Emir Kukavica), Philipp Glasbrenner, Enes Cimen, David Jung (58. Ioannis Karasaridis), Tunahan Gökce (58. Volkan Yilmaz), Raul Bauer (78. Kaan-Hasan Yilmaz) - Trainer: Michael Kügler
FC Lennestadt: Niklas Droste, Niklas Stemmer, Till Quast, Yunus Emre Kocabas (46. Louis Häner), Moritz Mecklenbrauck (59. Luke Droste), Moritz Färber (69. Christian Schmidt), Lennart Mester, Anes Spago, Maxim Gorohov, Alim Bilim Belge (77. Lukas Völmicke), Laurits Strotmann (63. Nico Tröster) - Trainer: Alexander Mester - Co-Trainer: Jonas Völmicke - Trainer: Fabian Schmidt
Schiedsrichter: Nina Werthschulte - Zuschauer: 337
Tore: 1:0 Yasin Aktas (39.), 2:0 Ben Alexander Krämer (51.), 3:0 Volkan Yilmaz (66.)
SV Hohenlimburg – Germania Salchendorf 2:5
SV Hohenlimburg: Tim Fuchs, Julian Flügge, Daniel Wieczorek, Florian Pentti Kurt Buchsteiner (60. Olando Shrouder), Max Zimmermann, Denys Masalskyi, Danilo Labarile, Joel Schikora (77. Fabian Palczewski), Berkant Canbulut, Joshua Perea Torres (79. Sam Armandeh), Anri Jaiani - Trainer: Yalcin Erkaya - Co-Trainer: Carmelo Longhitano
Germania Salchendorf: Dustin Lohmann, Jan-Philipp Gelber, Ilias Houta, Oliver Sanchez Tenorio, Jan Vitt, Eliezer Ngyombo, Fynn Werthenbach (89. Thomas Klöckner), Gezim Berisha (78. Max Bauer), Leon Palaj (91. Moritz Klass), Tim Luca Zimpel (94. Tim Langenbach), Mourice Grohs (64. Noel Ben Arfaoui) - Co-Trainer: Jan-Philipp Gelber - Trainer: Mike Brado
Schiedsrichter: Christian Liedtke - Zuschauer: 169
Tore: 1:0 Anri Jaiani (16.), 1:1 Ilias Houta (28.), 1:2 Jan-Philipp Gelber (59.), 1:3 Jan-Philipp Gelber (65.), 2:3 Anri Jaiani (83.), 2:4 Eliezer Ngyombo (89.), 2:5 Moritz Klass (90.+4)
Gelb-Rot: Sam Armandeh (89./SV Hohenlimburg/Foul/Meckern)
SuS Langscheid/Enkhausen – SpVg. 19 Olpe 4:1
SuS Langscheid/Enkhausen: Andree Seidel, Kastriot Veseli (85. Osman Albayrak), Riad Xhaka, Bartek Maik Dybiec (74. Patrick Nettesheim), Davin-Jay Emde, Pasquale Curcio (74. Henry Heinemann), Orcun Akpinar (79. Jan Apolinarski), Marcelo Costa Rebelo, Georgios Kiriakidis, Lukas Kessler (65. Ibrahima Camara), Valdrin Kelmendi - Trainer: Alexander Bruchhage
SpVg. 19 Olpe: Niklas Luksch, Pascal Gingter (77. Fabian Schulte), Steffen Freitag, Kerim Yilmaz, Kevin Becker, Nicolas Buchen (61. Bastian Klein), Kadir Inal (66. Ali Bugrahan Fidan) (74. Levin Semi Sfar), Fuad Mulic, Johannes Ledig, Hasan Yildiz (61. Ömer Yilmaz), Jannik Buchen - Trainer: Bayram Celik
Schiedsrichter: Matti Leimbach - Zuschauer: 69
Tore: 1:0 Lukas Kessler (54.), 2:0 Kastriot Veseli (56.), 3:0 Lukas Kessler (59.), 4:0 Ibrahima Camara (80.), 4:1 Jannik Buchen (83. Handelfmeter)
TSV Weißtal – TuS Sundern 1:2
TSV Weißtal: Niklas Knopf, Richard Moh, Ben Lennox Peter (46. Mats von der Linde), Daniel Berger, Luca Botzon, Louis Zmitko, Felix Schwunk (17. Martin Harazim) (46. Elias Werner), Lukas Plaum (65. Yannik Plachner), Paul Merbold, Aimen Aslan (46. Jasin Abdellaoui), Felix Kloos - Trainer: Dennis Honig - spielender Co-Trainer: Manuel Jung
TuS Sundern: Bastian Horch, Horst da Silva Ferreira, Niels Klüter, Moritz Papendick (82. Max Tillmann), Ilkay Ibrahim Nagis, Maximilian Mertin (74. Louis Orlando), Laurenz Maria Perschke (72. Kai Julian Mizel), Arne Siewers (86. Oliver Niedbala), Kerim Sam Kahraman (65. Niklas Schulte), Fynn Hoheiser, Robin Bönner - Trainer: Fabio Granata - Co-Trainer: Maurizio Droste
Schiedsrichter: Ben Gödde (Brilon) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fynn Hoheiser (44.), 0:2 Arne Siewers (79.), 1:2 Paul Merbold (84.)
SuS Bad Westernkotten – Borussia Dröschede 6:1
SuS Bad Westernkotten: Jan Konrad, Lukas Traufetter, Luca Kaiser (80. Michael Köller), Merlin Philip Sonntag, Jan Penner, Louis Sprick, Davin Hense (66. Phil Mehn), Henning Klebolte, Philipp Köster (72. Leon Berendes), Lennart Belda (60. Cedric Mast), Marvin Schumacher (80. Lukas Braun) - Trainer: Cevahir Evin - Co-Trainer: William Mennie
Borussia Dröschede: Max Tillmann, Lennard Merz (73. Talha Özkan), Bruno Falcone, Bircan Calik (46. Simon Bank), Pascal Urumis, Nikolas Friedberg (60. Emre Atuk), David Antunes Gouveia Fernandes, Tim Finkhaus, Joao Filipe da Silva Macedo, Dominik Urumis (46. Nico Haiduk), Szymon Jaroslaw Utrata (46. Nicolas Külpmann) - Trainer: Ercan Linke
Schiedsrichter: Mika Soennecken - Zuschauer: 102
Tore: 0:1 Dominik Urumis (19.), 1:1 Philipp Köster (21.), 2:1 Louis Sprick (23.), 3:1 Lennart Belda (35.), 4:1 Lennart Belda (40.), 5:1 Philipp Köster (43.), 6:1 Philipp Köster (57.)
SV 04 Attendorn – RW Erlinghausen 2:2
SV 04 Attendorn: Felix Pospischil, Riccardo Giuseppe Giamporcaro (76. Christian Hagedorn), Sead Balic (76. Phil Langer), Amer Selimanjin, Jannik Lenninger, Marvin Annen (60. Fathi-Arif Temel), Nick Heimes, Alen Kandic (28. Levin Arens), Jerome König, Yunus Can Karanfil, Lejf Kaden - Trainer: Jasmin Selimanjin - Co-Trainer: Timo Gaertner - Co-Trainer: David Heide
RW Erlinghausen: Kevin Krefeld, Anil Namik Ekinci, Malte Kriesche, Rahman Cakmakci, Valton Kodra (57. Bilal Akgüvercin), Fynn Meyer, Valdrin Kodra, Fatjon Ademaj, Kevin Kraemer, Sven Nartikoev, Pascal Raulf - Co-Trainer: Benedikt Müller - Trainer: Daniel Berlinski
Schiedsrichter: Björn Sauer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Fatjon Ademaj (45.), 1:1 Jannik Lenninger (45.+3 Foulelfmeter), 1:2 Pascal Raulf (74. Foulelfmeter), 2:2 Nick Heimes (85.)
BSV Menden – SV Schmallenberg/Fredeburg 2:2
BSV Menden: Phil Pingel, Nils Kraume (59. Marek Kulczycki), Robin Hilberg, Andriy Mostovyi, David Maximilian Maleika, Nico Hallmanns (59. Jan Hendrik Kießler), Tim Alexander Kießler, Leonardo De Nardo (91. Luis Küster), Marc Andre Roszak (60. Marcel Hoffmann), Paul-Johan Schmöle, Fabio Huckschlag (80. Awand Aiad Findi) - Trainer: Ralf Schneider - Trainer: Marcel Brünnel
SV Schmallenberg/Fredeburg: Francesco Lattanzi, Mathis Lüttecke, Visar Rama (73. Timo Schulte), Dario Petrovic (92. Jannis Butka), Andreas Schütte, Paul Rickert (68. Kevin Kloske), Fabian Mazrekaj, Nils Marek, Josemar Manuel (76. Kevin Lüttecke), Carlos Schöllmann, Moritz Hömberg - spielender Co-Trainer: Emil Mersovski
Schiedsrichter: Sascha-Jens Tysiak (Herne) - Zuschauer: 95
Tore: 0:1 Nils Marek (19.), 1:1 Nils Kraume (31.), 1:2 Carlos Schöllmann (40.), 2:2 Marcel Hoffmann (70.)
USC Altenautal – SC Neheim 1:1
USC Altenautal: Daniel Mantasl, Simon Diermann, Niklas Kahmen (27. Kevin Bielefeld), Simon Schmidts (61. Lukas Agethen), Andre Mader, Hasan Kololli, Marlon Petrillo (72. Timo Becker), Tim Atorf, Dario Zimmer (79. Ben Münstermann), Lukas Salmen, Paboy Fanneh - Co-Trainer: Simon Brake - Co-Trainer: Nils Becker - Spielertrainer: Viktor Maier
SC Neheim: Jannik Heppelmann, Daniel Bald, Evan Suchy (46. Niklas Große-Benne) (95. Francesco Caruso), Christopher Ngali (46. Yatma Wade), Julian Trudewind, Joussef Anhari, Samet Coskun, Felix Fleck, Jonas Janetzki (61. Janik Hülsmann), Noah Tolle (79. Merlin Zweimann), Anas Boukidar - Trainer: Kevin Hines - Co-Trainer: Jannik Schürhoff
Schiedsrichter: Pascal Balke (Höxter) - Zuschauer: 154
Tore: 1:0 Dario Zimmer (56.), 1:1 Julian Trudewind (59.)
Rot: Felix Fleck (61./SC Neheim/Notbremse)
Gelb-Rot: Julian Trudewind (96./SC Neheim/)