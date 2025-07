Statement-Sieg für den 1. FC Stern Mögglingen gegen Landesligist

Die besten Möglichkeiten in der Anfangsphase hatten Justin Fuchs und Tim Wiedmann, die jedoch jeweils im entscheidenden Moment den besser postierten Mitspieler nicht fanden. Insgesamt fehlte es im letzten Drittel noch an der Präzision und am Timing – im Vergleich zur Vorsaison läuft das Zusammenspiel in der Offensive noch nicht reibungslos.

Das 1:0 kurz vor der Pause war dennoch hochverdient: Innenverteidiger Luis Schunter schlug in der 43. Minute einen langen Ball in die Spitze, Ibrahim Cakmak startete im richtigen Moment und verwandelte zur Führung. Mit mehr Konsequenz im Abschluss und besseren Entscheidungen hätte Mögglingen das Spiel schon zur Halbzeit deutlicher gestalten können.

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie ausgeglichener. Kaisersbach kam besser ins Spiel, während Mögglingen spürbar an Tempo verlor und phasenweise den Faden verlor. Trotz nachlassender Kräfte blieb die Defensive stabil und ließ keinen Gegentreffer zu. Für die Entscheidung sorgte schließlich ein Konter in der 86. Minute: Der eingewechselte Fynn Wiedmann wurde im Strafraum gefoult, Neuzugang Elber Celik übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 2:0-Endstand.

Am kommenden Samstag (15 Uhr) steht für den 1. FC Stern die Generalprobe beim TSV Wäschenbeuren an – Vizemeister der Kreisliga A Neckar/Fils, der wie Mögglingen in der Relegation den Aufstieg verpasste. Das Duell gilt als letzter Härtetest vor dem Start in den Pflichtspielbetrieb. Eine Woche darauf wartet in der ersten Runde des Bezirkspokals mit dem SV Hussenhofen direkt ein Ligakonkurrent.