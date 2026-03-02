"Statement gesetzt": TSV Grünwald fegt Kirchheimer SC vom Platz

Zufriedenes Lächeln: David Halbach beim Pullacher 6:0-Sieg gegen den Kirchheimer SC. – Foto: Robert Brouczek

Was für ein Start! Im Duell der Verfolger von Landesliga-Spitzenreiter TSV Wasserburg fegte der TSV Grünwald den Kirchheimer SC mit 6:0 (4:0) vom Kunstrasen im Freizeitpark. Zwei Punkte trennten beide Teams vor der Partie in der Tabelle. Auf dem Platz offenbarte sich eher ein Klassenunterschied. „Es war auch in der Höhe verdient und wir haben damit ein Statement gesetzt“, sagte TSV-Coach Sebastian Koch völlig zurecht.

Die Grün-Weißen erfüllten seine Vorgabe, von Beginn an klar zu machen, dass in Grünwald für die Gäste nichts zu holen sein würde, in vorbildlicher Manier. Daniel Leugner eröffnete den Torreigen der ersten Halbzeit mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze (4.). Gabriel Wanzeck erhöhte nach einer von Neuzugang Yannick Frey von rechts mit links hereingegebenen Ecke per Kopf auf 2:0 (20.). Kurz darauf hatten die Grünwalder allerdings Glück, sie hatten nach einem schnell ausgeführten Kirchheimer Freistoß geschlafen, doch Sebastian Zielke traf aus kurzer Distanz das leere Tor nicht (25.). Stattdessen fiel auf der anderen Seite die endgültige Entscheidung: Erst traf David Halbich im Nachschuss, nachdem Torwart Sebastian Kolbe gegen Michael Hutterer noch pariert hatte (27.), dann köpfte wieder Wanzeck nach einer Ecke zum 4:0 ein, diesmal hatte Halbich von links mit rechts getreten (33.). Am Ende einer einseitigen ersten Hälfte, in der die Grün-Weißen neben ihrer Entschlossenheit auch durch Effizienz bestachen, durfte sich auch noch der neue TSV-Keeper Timon Körber bei einem direkten Kirchheimer Freistoß mit einer starken Parade auszeichnen (37.).