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Statement gegen SV Altengamme: Concordia Hamburg marschiert weiter
Landesliga Hansa: Concordia Hamburg dreht Topspiel beim SV Altengamme nach frühem Rückstand, gewinnt 5:2 und baut Tabellenführung aus. Farukhan Bulut trifft doppelt, nächster Kracher gegen FC Voran Ohe.
von red · Heute, 14:49 Uhr · 0 Leser
Baris Saglam hat nach der Leistung seiner Mannschaft sicherlich gute Laune. – Foto: IMAGO IMAGES
Tabellenführer Concordia Hamburg hat im Topspiel der Landesliga Hansa ein deutliches Zeichen gesetzt: Beim SV Altengamme gewann die Mannschaft von Bariş Sağlam trotz frühem Rückstand mit 5:2 und behauptete damit eindrucksvoll ihre Spitzenposition. Die Offensive des Spitzenreiters läuft also auch ohne Torjäger Maximilian Dittrich, der erst kürzlich zur TuS Dassendorf gewechselt ist, heiß.
Dabei erwischte Altengamme den besseren Start. Bereits in der siebten Minute brachte David Toth die Gastgeber vor 170 Zuschauern früh in Führung. Die Antwort des Spitzenreiters folgte jedoch prompt: Nur zwei Minuten später glich Farukhan Bulut aus (9.). Concordia übernahm anschließend immer mehr Kontrolle über das Spiel und profitierte auch von einem unglücklichen Eigentor. Marco Reksiedler brachte den Ball in der 20. Minute im eigenen Netz unter und bescherte den Gästen so die erste Führung.
Nach der Pause setzte Concordia den nächsten Nadelstich. Wieder war Bulut zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (49.). Altengamme stemmte sich noch einmal gegen die drohende Niederlage und verkürzte durch den eingewechselten Philip Alpen (66.). Doch wirklich ins Wanken geriet der Tabellenführer nicht mehr: Ali Malekzadah stellte in der 77. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, ehe Bakary Lucas Grote Lambers in der Schlussminute den 5:2-Endstand markierte.
Top vier trifft aufeinander
Mit nun 51 Punkten und beeindruckenden 80 Toren bleibt Concordia Hamburg klar auf Meisterkurs und hat im Titelrennen weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den Bramfelder SV. Für SV Altengamme bedeutet die Niederlage dagegen einen kleinen Dämpfer im Kampf um die oberen Plätze.
Schon am kommenden Spieltag wartet das nächste Topduell: Concordia Hamburg empfängt am Freitag den FC Voran Ohe, der als Tabellenvierter ebenfalls zur erweiterten Spitzengruppe gehört. Der SV Altengamme steht zeitgleich vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim Bramfelder SV, der als erster Verfolger des Tabellenführers ebenfalls zur Top vier gehört.
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