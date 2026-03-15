Statement gegen SV Altengamme: Concordia Hamburg marschiert weiter

Nach der Pause setzte Concordia den nächsten Nadelstich. Wieder war Bulut zur Stelle und erhöhte auf 3:1 (49.). Altengamme stemmte sich noch einmal gegen die drohende Niederlage und verkürzte durch den eingewechselten Philip Alpen (66.). Doch wirklich ins Wanken geriet der Tabellenführer nicht mehr: Ali Malekzadah stellte in der 77. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her, ehe Bakary Lucas Grote Lambers in der Schlussminute den 5:2-Endstand markierte.

Top vier trifft aufeinander

Mit nun 51 Punkten und beeindruckenden 80 Toren bleibt Concordia Hamburg klar auf Meisterkurs und hat im Titelrennen weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den Bramfelder SV. Für SV Altengamme bedeutet die Niederlage dagegen einen kleinen Dämpfer im Kampf um die oberen Plätze.

Schon am kommenden Spieltag wartet das nächste Topduell: Concordia Hamburg empfängt am Freitag den FC Voran Ohe, der als Tabellenvierter ebenfalls zur erweiterten Spitzengruppe gehört. Der SV Altengamme steht zeitgleich vor einer schweren Auswärtsaufgabe beim Bramfelder SV, der als erster Verfolger des Tabellenführers ebenfalls zur Top vier gehört.