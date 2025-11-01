Statement des Regionalligisten

Nach der gestrigen 2:5-Heimniederlga in der Regionalliga Nordost gegen den Aufsteiger BFC Preussen hat der SV Babelsberg 03 dieses Statement veröffentlicht:
"Klare Worte nach klarer Niederlage
Das gestrige Ergebnis ist für uns alle eine herbe Niederlage. Die Enttäuschung über das Ergebnis und die Art und Weise, wie wir letztlich gegen BFC Preussen untergegangen sind, wird uns noch einige Tage begleiten.
Wir hatten auch gestern Abend wieder einen herausragenden Support von den Rängen, konnten in großen Teilen des Spiels offensiv unsere Ansprüche erfüllen, jedoch haben wir diese in der Defensive komplett vermissen lassen.
Die sportliche Leitung wird verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und klar einfordern, was uns aktuell fehlt, um Siege einzufahren. Die kommenden anspruchsvollen Wochen verlangen von allen Beteiligten Ernsthaftigkeit, Entschlossenheit und die nötige Überzeugung, um Entwicklung in Erfolg umzumünzen. Diese Erwartung stellen wir ans Trainerteam und auch die Mannschaft.
Wir sind nach wie vor von der Qualität der Mannschaft überzeugt und wollen diese herausfordernde Situation geschlossen meistern. Wir werden alles geben, um alle zusammen die einzig richtige Antwort auf den Platz zu bringen!"
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Nordost aus:
1. 1. FC Lokomotive Leipzig 13 11-1-1 27:7 34
2. FC Carl Zeiss Jena 14 10-3-1 29:9 33
3. FC Rot-Weiß Erfurt 14 8-4-2 28:19 28
4. VSG Altglienicke 14 8-2-4 19:13 26
5. FSV Zwickau 14 7-3-4 18:15 24
6. Hallescher FC 13 7-2-4 19:14 23
7. FSV 63 Luckenwalde 14 7-2-5 17:18 23
8. BFC Preussen (Auf) 14 6-4-4 22:21 22
9. Chemnitzer FC 13 5-3-5 17:18 18
10. 1. FC Magdeburg II (Auf) 14 5-2-7 25:18 17
11. SV Babelsberg 03 14 4-3-7 20:24 15
12. BFC Dynamo 13 4-3-6 16:21 15
13. ZFC Meuselwitz 13 2-6-5 13:19 12
14. Hertha BSC II 13 2-6-5 20:30 12
15. Greifswalder FC 14 2-5-7 15:22 11
16. BSG Chemie Leipzig 13 3-1-9 11:18 10
17. FC Eilenburg 14 1-5-8 13:27 8
18. FC Hertha 03 Zehlendorf 13 1-3-9 11:27 6