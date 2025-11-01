Statement des Regionalligisten

Nach der gestrigen 2:5-Heimniederlga in der Regionalliga Nordost gegen den Aufsteiger BFC Preussen hat der SV Babelsberg 03 dieses Statement veröffentlicht:

Das gestrige Ergebnis ist für uns alle eine herbe Niederlage. Die Enttäuschung über das Ergebnis und die Art und Weise, wie wir letztlich gegen BFC Preussen untergegangen sind, wird uns noch einige Tage begleiten.

Wir hatten auch gestern Abend wieder einen herausragenden Support von den Rängen, konnten in großen Teilen des Spiels offensiv unsere Ansprüche erfüllen, jedoch haben wir diese in der Defensive komplett vermissen lassen.

Die sportliche Leitung wird verantwortungsvoll mit der Situation umgehen und klar einfordern, was uns aktuell fehlt, um Siege einzufahren. Die kommenden anspruchsvollen Wochen verlangen von allen Beteiligten Ernsthaftigkeit, Entschlossenheit und die nötige Überzeugung, um Entwicklung in Erfolg umzumünzen. Diese Erwartung stellen wir ans Trainerteam und auch die Mannschaft.