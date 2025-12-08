Statement der VW-Städter – CSC 03 trotzt dem Tabellenvierten

Am letzten Hessenliga-Wochenende des Jahres setzen die nordhessischen Teams unterschiedliche Akzente: Der KSV Baunatal festigt als Tabellendritter seine starke Position mit einem klaren Auswärtssieg, SV Weidenhausen bleibt trotz guter Leistung erneut ohne Punkt, und Aufsteiger CSC 03 Kassel holt ein respektables 0:0 gegen den Vierten Türk Gücü Friedberg.

Gute Ansätze reichen nicht

Der Tabellenzehnte Fernwald lag nach 32 Minuten zurück, als Christian Steinmetz eine druckvolle Weidenhäuser Anfangsphase per Kopf zur Gästeführung veredelte. Nur vier Minuten später glich Tom Woiwod für die Gastgeber aus, ehe die Partie im zweiten Durchgang zunehmend von Zweikämpfen und Ballaktionen im Mittelfeld geprägt war. In einem ausgeglichenen Spiel nutzte schließlich der eingewechselte Philipp Cloos in der 74. Minute einen Klärungsfehler der Adler zum 2:1, was Weidenhausen trotz guter Schlussoffensive die elfte Saisonniederlage einbrachte. Mit weiterhin neun Punkten überwintert der SVW als Tabellen-17. und geht mit einer couragierten, aber erneut unbelohnten Leistung in die Pause. Starke Hinrunde abgerundet

Der KSV Baunatal bestätigte als Dritter der Tabelle seine aktuell bestechende Form und dominierte den Tabellen-Siebten über weite Strecken. Ein Eigentor von Mohamed Haddou nach einer Ecke brachte die Gäste früh in Führung, bevor Serkan Karakoc nach starkem Angriff über Erik Hindemith zum 2:0 erhöhte. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Baunataler spielbestimmend, während die Marburger nach Gelb-Rot gegen Milano Michel (66.) und einer späten Roten Karte gegen Donart Kamberaj (90.) kaum Entlastung schafften. Tief in der Nachspielzeit stellte Egli Milloshaj per Konter den 3:0-Endstand her, womit Baunatal sein Punktekonto auf 34 ausbaut und souverän auf Rang drei überwintert. Chance auf kleine Serie genutzt