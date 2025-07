Statement der Reithmaier-Elf

Im Vorspiel der Reserve-Mannschaften machten die Mannen um Spielertrainer Reithmaier von Anfang an klar, dass die 3 Punkte mit nach Haidlfing sollen. Bereits in der ersten Minute brachte Sielhöher die Blau-Weißen in Führung. Daraufhin schnürrte Reithmaier innerhalb 10 Minuten einen 3er Pack. Sagmeister Paul köpfte den 5:0 Halbzeitstand nach schöner Freistoßflanke von Wieder. In der zweiten Halbzeit sorgte die Mannschaft um Kapitän Binder für weitere 6 Tore und besorgte so den 11:0 Auswärtserfolg. Dabei konnten Randak Joel und Binder Philip jeweils doppelt treffen. Simeth und Wieder besorgten den Endstand mit jeweils einem Treffer.