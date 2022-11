Staßfurt will die nächste Überraschung: "Wäre toll für den Verein" Landespokal +++ Landesligist SV 09 Staßfurt empfängt mit Gardelegen den nächsten Verbandsligisten

Dem zuletzt etwas holprigen Ligaalltag kann Landesligist SV 09 Staßfurt am Sonnabend für mindestens 90 Minuten entfliehen. Ab 13 Uhr empfangen die Bodestädter mit dem SSV 80 Gardelegen im Achtelfinale des Landespokals bereits den dritten Verbandsligisten an der Hecklinger Straße.

Ein Schmunzeln kann sich Patrick Stockmann, Co-Trainer des SV 09 Staßfurt, nicht verkneifen. Nachdem die ersten drei Partien im Landespokal jeweils als „Bonusspiel“ bezeichnet wurden, stellt sich in seinen Augen die Situation diesmal etwas anders dar. „Da wir mit acht Punkten Rückstand aktuell keine Rolle im Kampf um die Landesliga-Meisterschaft spielen, wollen wir jetzt den Pokal gewinnen“, lacht er. Ihren Humor haben die Verantwortlichen in Staßfurt offensichtlich trotz der kürzlich durchlebten ersten Krise der Saison nicht verloren. Denn Stockmann klärt schnell auf: „Natürlich wäre es toll für den Verein, unter die besten acht Teams im Land zu kommen, aber trotzdem bleibt es auch diesmal ein Bonusspiel.“

SSV Gardelegen als Staßfurter Vorbild

Groß ist die Vorfreude auf die Altmärker dennoch. „Wir haben in der Vergangenheit schon öfter die Klingen gekreuzt, auch zu meiner Zeit, als ich noch in Heyrothsberge war. Daher kenne ich die Mannschaft gut“, erklärt Staßfurts Co-Trainer. „Sie sind ein zum Teil schon seit der Jugend eingespieltes Team, positiv Fußball-bekloppt und scheuen keinen Zweikampf. Sie überzeugen durch ihre Mentalität und ihre individuelle Klasse“, weiß Stockmann um die Stärken des Gegners. Nicht ohne Grund nannte er den SSV in der Vergangenheit als Vorbild für den Weg, den die Staßfurter in den kommenden Jahren gehen wollen.

Aktuell spielt „Außenseiter“ Staßfurt aber noch in der Landesliga, Gardelegen in der Verbandsliga. Somit sind die Gäste der Favorit, aber „wir haben schon bewiesen, dass wir gegen spielstarke Teams mithalten können. Ob nun im Pokal gegen die Verbandsligisten oder beispielsweise gegen Elster in der Liga. Diese Leistung müssen wir – wie jede Woche – abrufen, dann können wir das Spiel durchaus auch gewinnen“, ist Stockmann überzeugt.

Fragezeichen hinter Routinier Matthias Härtl

Dabei helfen, in der Erfolgsspur zu bleiben, soll ein möglichst voller Kader, den der Übungsleiter zumindest zum Teil versprechen kann. „Es gibt noch das eine oder andere Fragezeichen, aber es sieht ganz gut aus“, blickt er voraus. Die größten Sorgen macht ihm dabei das Fragezeichen hinter dem Namen von Matthias Härtl. Der Routinier feierte gegen Jessen erfolgreich sein Comeback, ging aber angeschlagen aus der Partie. „Wir müssen abwarten. Die Vorzeichen für uns sind mit ihm natürlich deutlich besser“, betont Stockmann die Wichtigkeit des 40-Jährigen.