Stascaks Elfmeter-Hattrick reicht nicht zum Sieg

Die Partie zwischen der TG Böckingen und Aramäer Heilbronn begann mit einem deutlichen Übergewicht der stark ersatzgeschwächten Aramäer, die unter anderem mit dem reaktivierten Konstantin Tolu in der Startelf begannen. Die Aramäer hatten deutlich mehr Spielanteile zu Beginn des Spiels und erspielten sich erste Chancen. Die erste hochkarätige Chance des Spiels bot sich jedoch in der 12. Minute Kevin Haas von der TG Böckingen, der den Ball freistehend über das Tor lupfte.

Mitte der ersten Halbzeit übernahm die TG Böckingen dann kurzzeitig das Kommando. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgte Stefan Gündisch mit einem Doppelschlag (33., 35.) für die 2:0-Führung der Gastgeber. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Aramäern jedoch der wichtige Anschlusstreffer. Nach einem Schuss von George Yalman drückte Jermaine Wesley den Ball zum 2:1 über die Linie.

Die Aramäer kamen mit neuem Schwung aus der Kabine und belohnten sich früh. Bereits in der 47. Minute wurde Jan Stascak im Strafraum gefoult, und der Gefoulte trat selbst zum Elfmeter an und verwandelte souverän zum 2:2-Ausgleich. Zwanzig Minuten später zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt, nachdem ein Schuss von David Gotovac an die Hand eines Böckinger Spielers prallte. Wieder übernahm Jan Stascak die Verantwortung und verwandelte sicher zur 3:2-Führung für die Aramäer (67.).