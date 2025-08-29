Startschwierigkeiten in Rosellen

Das Spielglück fehlt den Rosellenern aber bisher: „In Delhoven hatten wir viel Ballbesitz und Kontrolle, laufen aber in zwei Konter – in der Offensive konnten wir unsere Chancen leider nicht nutzen“, so Otten im Rückblick auf den ersten Spieltag. Gegen Grevenbroich lief es dann besser, der SVR ließ diesmal keine Konter zu und gewann das bisher einzige Heimspiel 2:0. „Das war nicht spektakulär, aber sehr solide und kontrolliert“, findet Otten.

So sollte es auch gegen Grefrath gehen, aber Rosellen erwischte keinen guten Start. „Wir brauchten etwas, um uns zu akklimatisieren und auf den Ascheplatz einzustellen. Grefrath hingegen hat seine Qualität direkt abrufen können, und als wir endlich im Spiel waren, lagen wir schon 0:2 hinten“, berichtet der Coach. Ein Problem, das die Rosellener bisher nicht in den Griff kriegen: bei langen Bällen und Kontern ist die Mannschaft sehr anfällig.

Rosellen nutzt die Chancen nicht

Auch die Grefrather Führung kam so zustande, zweimal wurde der Keeper nach Kontern überlupft. „Das ist super ärgerlich, wir hatten eigentlich wieder viel vom Spiel und sind immer wieder gefährlich vors Grefrather Tor gekommen, sind aber entweder am Torwart gescheitert oder haben den Kasten knapp verfehlt“, sagt Otten. „Wir sind vorne noch nicht bei 100 Prozent. Wir versuchen, die Tore zu erzwingen, aber das Quäntchen Glück und Geschick fehlt dann immer wieder.“

Das beschreibt auch die zweite Hälfte: Rosellen verpasste den Anschluss, unterschätzte seinerseits dann einen langen Ball und schon stand es 0:3. „Sehr bitter“, kommentiert Otten. „Aber die Jungs haben super weitergespielt und gekämpft.“ Dann klappte es auch endlich mit den Toren, Kwadwo Atta-Yeboah und Simon Petri brachten den SVR zurück ins Spiel. „Die letzten 15 Minuten haben wir Grefrath in deren Strafraum quasi eingeschnürt, aber ein Tor war leider nicht mehr drin“, so der Coach. „Und Grefrath hat es selbst dann immer noch geschafft, mit Kontern gefährliche Nadelstiche zu setzen.“

Noch findet er die Situation seiner Mannschaft aber „nicht dramatisch. Das waren knappe Dinger. Und man muss das realistisch einordnen, im Fußball verliert man immer mal. Bisher stehen andere Mannschaften oben und machen es besser als wir, das müssen wir einfach anerkennen.“ Dennoch soll sich das Blatt bald wenden: „Wir wollen uns die Punkte erarbeiten und das Spielglück erzwingen. Das wird keine leichte, sondern eine stetige Aufgabe für uns alle.“ Insbesondere die kommenden zwei Partien werden nicht einfach, da Rosellen auf Wevelinghoven und die DJK Novesia trifft.