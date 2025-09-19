Startschuss in Thalheim und Ammendorf, Börde-Derby im Fokus

Nach der ersten Niederlage der Saison am Dienstagabend beim SC Bernburg (1:4) ist der SV Blau-Weiß Zorbau schon am Freitagabend wieder im Einsatz. Dieses Mal führt die Reise zur SG Rot-Weiß Thalheim. Die Gastgeber haben bis dato einen Zähler auf dem Konto.

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zurück in die Erfolgsspur. Die Aufgabe am Sonnabend ist allerdings knifflig: Die Mannschaft von Peer Rosemeier muss zum SV Eintracht Emseloh, der mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien als Aufsteiger bisher eine starke Saison spielt.

Ebenfalls erst einen Punkt hat der VfB Sangerhausen bisher verbuchen können. Am Freitagabend sind die Rosenstädter beim BSV Halle-Ammendorf gefordert. Im letzten Aufeinandertreffen beider Teams im April teilten sie sich die Zähler.

Ebenfalls zwei Niederlagen musste der SSC Weißenfels in den beiden jüngsten Verbandsliga-Spielen verbuchen, ebenfalls führt die Reise am Samstag zu einem Aufsteiger. Der Saalesportclub macht sich auf die fast 250 Kilometer lange Strecke zum SSV Havelwinkel Warnau.

Im dritten Spiel des Sonnabends empfängt der SV Dessau 05 den SV Blau-Weiß Dölau. Von den bisherigen 13 Verbandsliga-Aufeinandertreffen beider Vereine konnten die Dölauer lediglich eines gewinnen. Auch dieses Mal sind die Nullfünfer nach dem positiven Saisonstart mit sieben Zählern in der Favoritenrolle.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00 live PUSH

Noch bekommt der VfB Merseburg keine Konstanz in seine Leistungen. Am Mittwoch musste sich das Team von Miran Özkan mit 0:2 beim SV Blau-Weiß Dölau geschlagen geben. Am Sonnabend wollen die Merseburger wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dann ist der SV Westerhausen zu Gast.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr FSV Barleben Barleben Haldensleber SC Haldensleben 14:00 live PUSH

Das Börde-Derby sorgt am Sonntag für Spannung. Der FSV Barleben - bisher noch ohne Zähler auf dem Konto - empfängt den drei Punkte besseren Haldensleber SC. Nicht nur sportlich, sondern auch aufgrund des Prestiges steht dieses Duell im besonderen Fokus.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD SC Bernburg SC Bernburg 14:00 live PUSH

Mit dem 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat der SV Fortuna Magdeburg am Mittwochabend die Tabellenführung erobert. Nächster Gegner: Der SC Bernburg, der seines Zeichen am Dienstag erst den bisherigen Tabellenführer Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 gestürzt hatte.

