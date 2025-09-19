 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
Startschuss in Thalheim und Ammendorf, Börde-Derby im Fokus

Verbandsliga +++ Der Blick auf die Begegnungen des fünften Spieltags

Verbandsliga
Haldensleben
Ammendorf
Sangerhausen
Fortuna MD
Heute, 19:00 Uhr
SG Rot-Weiß Thalheim
SG Rot-Weiß ThalheimThalheim
SV Blau-Weiß Zorbau
SV Blau-Weiß ZorbauZorbau
19:00live

Nach der ersten Niederlage der Saison am Dienstagabend beim SC Bernburg (1:4) ist der SV Blau-Weiß Zorbau schon am Freitagabend wieder im Einsatz. Dieses Mal führt die Reise zur SG Rot-Weiß Thalheim. Die Gastgeber haben bis dato einen Zähler auf dem Konto.

Heute, 19:00 Uhr
BSV Halle-Ammendorf
BSV Halle-AmmendorfAmmendorf
VfB 1906 Sangerhausen
VfB 1906 SangerhausenSangerhausen
19:00live

Ebenfalls erst einen Punkt hat der VfB Sangerhausen bisher verbuchen können. Am Freitagabend sind die Rosenstädter beim BSV Halle-Ammendorf gefordert. Im letzten Aufeinandertreffen beider Teams im April teilten sie sich die Zähler.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Eintracht Emseloh
SV Eintracht EmselohEmseloh
1. FC Bitterfeld-Wolfen
1. FC Bitterfeld-WolfenBitterfeld
14:00

Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge will der 1. FC Bitterfeld-Wolfen zurück in die Erfolgsspur. Die Aufgabe am Sonnabend ist allerdings knifflig: Die Mannschaft von Peer Rosemeier muss zum SV Eintracht Emseloh, der mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien als Aufsteiger bisher eine starke Saison spielt.

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Havelwinkel Warnau
SSV Havelwinkel WarnauSSV Warnau
SSC Weißenfels
SSC WeißenfelsSSC Weißenfels
14:00live

Ebenfalls zwei Niederlagen musste der SSC Weißenfels in den beiden jüngsten Verbandsliga-Spielen verbuchen, ebenfalls führt die Reise am Samstag zu einem Aufsteiger. Der Saalesportclub macht sich auf die fast 250 Kilometer lange Strecke zum SSV Havelwinkel Warnau.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Dessau 05
SV Dessau 05Dessau 05
SV Blau-Weiß Dölau
SV Blau-Weiß DölauDölau
15:00live

Im dritten Spiel des Sonnabends empfängt der SV Dessau 05 den SV Blau-Weiß Dölau. Von den bisherigen 13 Verbandsliga-Aufeinandertreffen beider Vereine konnten die Dölauer lediglich eines gewinnen. Auch dieses Mal sind die Nullfünfer nach dem positiven Saisonstart mit sieben Zählern in der Favoritenrolle.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
VfB Merseburg
VfB MerseburgVfB Merseburg
SV 1890 Westerhausen
SV 1890 WesterhausenWesterhausen
14:00live

Noch bekommt der VfB Merseburg keine Konstanz in seine Leistungen. Am Mittwoch musste sich das Team von Miran Özkan mit 0:2 beim SV Blau-Weiß Dölau geschlagen geben. Am Sonnabend wollen die Merseburger wieder ein anderes Gesicht zeigen. Dann ist der SV Westerhausen zu Gast.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
FSV Barleben
FSV BarlebenBarleben
Haldensleber SC
Haldensleber SCHaldensleben
14:00live

Das Börde-Derby sorgt am Sonntag für Spannung. Der FSV Barleben - bisher noch ohne Zähler auf dem Konto - empfängt den drei Punkte besseren Haldensleber SC. Nicht nur sportlich, sondern auch aufgrund des Prestiges steht dieses Duell im besonderen Fokus.

So., 21.09.2025, 14:00 Uhr
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD
SC Bernburg
SC BernburgSC Bernburg
14:00live

Mit dem 3:2-Auswärtssieg beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat der SV Fortuna Magdeburg am Mittwochabend die Tabellenführung erobert. Nächster Gegner: Der SC Bernburg, der seines Zeichen am Dienstag erst den bisherigen Tabellenführer Blau-Weiß Zorbau mit 4:1 gestürzt hatte.

