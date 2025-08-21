Startschuss in die Landesliga-Staffel 2

Die Berliner Landesliga Staffel 2 eröffnet die Saison 2025/26 mit spannenden Duellen. Ein Absteiger, drei Aufsteiger und zahlreiche ambitionierte Traditionsvereine sorgen schon am ersten Spieltag für Brisanz.
Zum Auftakt empfängt der letztjährige Relegationsteilnehmer BFC Meteor 06 die Gäste vom FSV Hansa 07. Trainer Demircan Dikmen will nach der denkbar knapp verpassten Berlin-Liga-Rückkehr diesmal den direkten Aufstieg anvisieren. Neuzugänge sollen dabei helfen, gleich ein Ausrufezeichen zu setzen. Hansa 07 mit Coach Patrick Fischer gilt eher als Kandidat fürs sichere Mittelfeld, könnte Meteor aber mit seiner jungen, laufstarken Mannschaft direkt zu Beginn ärgern. Für beide Seiten ein erster echter Gradmesser.
Der Aufsteiger Fortuna Biesdorf II startet zuhause in die neue Liga. Trainer Roy Marvin Laumer setzt auf Euphorie und eine kompakte Defensive, weiß aber, dass der Klassenerhalt das oberste Ziel bleibt. Mit Berolina Stralau wartet gleich ein gestandener Gegner, der unter Coach Alvi Kallco in seine dritte Landesliga-Saison geht. Die Stralauer verfügen über viel Erfahrung und spielerische Qualität, womit sie klar in die Favoritenrolle rücken. Für Biesdorf ist es das erste Kräftemessen mit einem etablierten Landesligisten.
In Mahlsdorf trifft Routine auf Neuling: Die Reserve des Berlin-Ligisten Eintracht, betreut von Mirko Wilke, will ihre Stabilität der Vorsaison erneut unter Beweis stellen. Der Aufsteiger FV Wannsee um Coach Axel Vogel hingegen muss sich nach einer erfolgreichen Bezirksliga-Saison an das deutlich höhere Niveau gewöhnen. Mit einer disziplinierten Spielweise wollen die Gäste Punkte für das Ziel Klassenerhalt sammeln. Mahlsdorf geht als Favorit ins Spiel, doch für Wannsee wäre schon ein Remis ein Achtungserfolg.
Im Poststadion feiert auch Union 06 sein Landesliga-Comeback. Trainer Marcel Marschalky hat eine junge Truppe beisammen, die sich in der Bezirksliga durchgesetzt hat, nun aber eine gewaltige Herausforderung erwartet. Mit dem Köpenicker FC kommt gleich ein Team, das Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze hegt. Coach Marco Haman verfügt über eine eingespielte Mannschaft, die physisch robust und taktisch diszipliniert agiert. Für Union eine Bewährungsprobe gleich zum Auftakt, für Köpenick die Chance, früh Kurs auf die Spitzengruppe zu nehmen.
Kladow rettete in der Vorsaison knapp den Klassenerhalt und möchte dieses Mal früher Ruhe im Tabellenkeller haben. Trainer Sercan Kara weiß, dass ein guter Saisonstart dafür entscheidend sein kann. Gegner Inter II reist mit Coach Yannik Lüdke an, dessen Mannschaft in der Vorsaison ebenfalls unten drinstand. Beide Teams gelten als Abstiegskandidaten und wollen mit einem Auftakterfolg Selbstvertrauen tanken. Ein Duell, das früh richtungsweisend für den Kampf um den Ligaerhalt sein könnte.
Mit SSC Teutonia startet der Absteiger aus der Berlin-Liga in die neue Saison. Trainer Matthias Wolk steht vor der Aufgabe, seine Mannschaft nach schwierigen Monaten zu stabilisieren und direkt wieder ins obere Drittel zu führen. Gegner FC Liria mit Coach Arber Shuleta möchte im Mittelfeld Fuß fassen und kann an einem guten Tag auch gegen Favoriten gefährlich werden. Für Teutonia ist es die Chance, gleich zu zeigen, dass der direkte Wiederaufstieg ernsthaft angestrebt wird.
Türkiyemspor empfängt unter dem neuen Trainer Deniz Özkaya den FC Stern Marienfelde. Die Gastgeber werden im Verfolgerfeld der Favoriten gehandelt und wollen mit Tempo und Technik in der Offensive für Schlagzeilen sorgen. Stern Marienfelde geht mit dem jungen Coach Max Bunde in die Saison, dessen Mannschaft zuletzt gute Vorbereitungsspiele zeigte. Beide Teams könnten sich im oberen Mittelfeld einfinden – ein spannendes Duell auf Augenhöhe zum Auftakt.
Ein echtes Highlight des ersten Spieltags: Viktorias U23 empfängt den VfB Hermsdorf. Trainer Andre Littler setzt auf Entwicklung junger Talente, während Hermsdorf mit Coach Tobias Röttgen den Wiederaufstieg fest im Visier hat. Der VFB zählt zu den Topfavoriten und bauen auf ihre eingespielte Mannschaft, die schon in der Vorsaison oben mitmischte. Viktoria will sich in der Liga weiter stabilisieren und dürfte für Hermsdorf direkt ein harter Prüfstein sein.
Infos, Daten und News über die Landesliga Staffel 2 hier
___________________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!