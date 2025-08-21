Startschuss in die Landesliga-Staffel 2

Mit SSC Teutonia startet der Absteiger aus der Berlin-Liga in die neue Saison. Trainer Matthias Wolk steht vor der Aufgabe, seine Mannschaft nach schwierigen Monaten zu stabilisieren und direkt wieder ins obere Drittel zu führen. Gegner FC Liria mit Coach Arber Shuleta möchte im Mittelfeld Fuß fassen und kann an einem guten Tag auch gegen Favoriten gefährlich werden. Für Teutonia ist es die Chance, gleich zu zeigen, dass der direkte Wiederaufstieg ernsthaft angestrebt wird.

Türkiyemspor empfängt unter dem neuen Trainer Deniz Özkaya den FC Stern Marienfelde. Die Gastgeber werden im Verfolgerfeld der Favoriten gehandelt und wollen mit Tempo und Technik in der Offensive für Schlagzeilen sorgen. Stern Marienfelde geht mit dem jungen Coach Max Bunde in die Saison, dessen Mannschaft zuletzt gute Vorbereitungsspiele zeigte. Beide Teams könnten sich im oberen Mittelfeld einfinden – ein spannendes Duell auf Augenhöhe zum Auftakt.

Ein echtes Highlight des ersten Spieltags: Viktorias U23 empfängt den VfB Hermsdorf. Trainer Andre Littler setzt auf Entwicklung junger Talente, während Hermsdorf mit Coach Tobias Röttgen den Wiederaufstieg fest im Visier hat. Der VFB zählt zu den Topfavoriten und bauen auf ihre eingespielte Mannschaft, die schon in der Vorsaison oben mitmischte. Viktoria will sich in der Liga weiter stabilisieren und dürfte für Hermsdorf direkt ein harter Prüfstein sein.

Infos, Daten und News über die Landesliga Staffel 2 hier

