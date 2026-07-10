Startschuss in der Kreisklasse 2

Heißer Tanz unter Flutlicht am Freitag!

Endlich rollt der Ball wieder in der Region Donau/Isar. Am Freitag, den 14.08.26, wird die neue Saison mit zwei packenden Flutlichtspielen eröffnet. Die Fans dürfen sich zum Start auf ein echtes Nachbarschaftsduell freuen, wenn der FC Tegernbach auf eigenem Rasen den SV Oberstimm zum heißen Tanz bittet. Zeitgleich empfängt die Reserve des FC Gerolfing ii im Hörgeräte-Langer-Stadion die Gäste vom TSV Reichertshofen. Beide Partien versprechen zum Auftakt pure Dynamik und engen Kampf um die allerersten Zähler der noch jungen Spielzeit.

Wer patzt beim großen Sonntags-Showdown?

Nach den Freitagsspielen geht es am Sonntag mit geballter Action weiter. Bereits zur Mittagszeit rollt der Ball im Sportzentrum Ilmmünster, wo der heimische SV Ilmmünster die SpVgg Langenbruck empfängt. Nur eine Stunde später folgt das emotionale Derby im Ede-Stadion zwischen dem ST Scheyern und dem TSV Reichertshausen. Am Nachmittag komplettieren drei zeitgleiche Partien den Spieltag: Der SV Ingolstadt-Haunwöhr trifft auf die Landesliga-Reserve des FSV Pfaffenhofen/ilm ii, während der BC Uttenhofen den SV Fahlenbach fordert. Abgerundet wird der Auftakt durch das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Karlskron und dem SV Karlshuld.