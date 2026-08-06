Startschuss im Bezirkspokal Baden-Baden

Der FV Steinmauern empfängt am Samstag den FC Obertsrot. – Foto: Alex Kölmel

Der Bezirkspokal startet in die Saison 2026/27 und alle 21 Erstrunden-Partien finden am kommenden Wochenende statt. Das Auftaktmatch findet dabei bereits am Freitagabend zwischen den beiden Ligakonkurrenten FC Germania Schwarzach und dem SV Weitenung statt.

Alle Erstrunden-Partien auf einen Blick

Fr., 07.08.26 19:00 Uhr FC Germania Schwarzach - SV Weitenung

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VFB Gaggenau - FV Muggensturm

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Gamshurst - FSV Kappelrodeck-Waldulm

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Neusatz - TuS Hügelsheim

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VfB Unzhurst - SG Lauf/Obersasbach

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VfR Achern - FV Ottersweier

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Eisental - FC Lichtental

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Haueneberstein - SV Sasbachwalden

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FC Rastatt 04 - SV Michelbach

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Elchesheim/Illingen - FV Bad Rotenfels

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr OSV Rastatt - FV Hörden

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Niederbühl/Donau - SV Au am Rhein

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Germania Plittersdorf - FV Iffezheim

Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Ottersdorf - FV Germania Würmersheim

Sa., 08.08.26 17:00 Uhr FC Frankonia Rastatt - Rastatter SC/DJK 2013

Sa., 08.08.26 18:00 Uhr FV Steinmauern - FC Obertsrot

Sa., 08.08.26 18:00 Uhr FC Neuweier - SV Altschweier

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Sasbach - FC Varnhalt

So., 09.08.26 17:00 Uhr SG Forbach / Weisenbach - TSV Loffenau

So., 09.08.26 17:00 Uhr TuS Greffern - SV Vimbuch

So., 09.08.26 18:00 Uhr SG Staufenberg / Gernsbach - FV Rauental