Startschuss im Bezirkspokal Baden-Baden

Der Bezirkspokal startet in die Saison 2026/27 und alle 21 Erstrunden-Partien finden am kommenden Wochenende statt. Das Auftaktmatch findet dabei bereits am Freitagabend zwischen den beiden Ligakonkurrenten FC Germania Schwarzach und dem SV Weitenung statt.
Alle Erstrunden-Partien auf einen Blick
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr FC Germania Schwarzach - SV Weitenung
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VFB Gaggenau - FV Muggensturm
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Gamshurst - FSV Kappelrodeck-Waldulm
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Neusatz - TuS Hügelsheim
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VfB Unzhurst - SG Lauf/Obersasbach
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr VfR Achern - FV Ottersweier
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Eisental - FC Lichtental
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Haueneberstein - SV Sasbachwalden
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FC Rastatt 04 - SV Michelbach
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SC Elchesheim/Illingen - FV Bad Rotenfels
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr OSV Rastatt - FV Hörden
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr SV Niederbühl/Donau - SV Au am Rhein
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Germania Plittersdorf - FV Iffezheim
Sa., 08.08.26 16:00 Uhr FV Ottersdorf - FV Germania Würmersheim
Sa., 08.08.26 17:00 Uhr FC Frankonia Rastatt - Rastatter SC/DJK 2013
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr FV Steinmauern - FC Obertsrot
Sa., 08.08.26 18:00 Uhr FC Neuweier - SV Altschweier
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Sasbach - FC Varnhalt
So., 09.08.26 17:00 Uhr SG Forbach / Weisenbach - TSV Loffenau
So., 09.08.26 17:00 Uhr TuS Greffern - SV Vimbuch
So., 09.08.26 18:00 Uhr SG Staufenberg / Gernsbach - FV Rauental