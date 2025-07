Startschuss für Spelle: Jetzt zählt’s auf dem Platz

In den bisherigen Einheiten – sowohl in Spelle als auch im Trainingslager – ging es vor allem darum, allen Spielern, insbesondere den Neuzugängen, die grundlegende Spielidee zu vermitteln. „Was macht der Gegner, wenn er hoch presst oder wenn er tiefer steht? Was machen wir, wenn wir hoch stehen oder tiefer verteidigen und in den Umschaltphasen? Welche Lösungsmöglichkeiten haben wir?“, so Hupe.

Das Trainingslager in Bad Bentheim nutzte der SCSV für intensive Arbeit und Teambuilding. „Das Trainingslager ist sehr gut gelaufen“, resümiert der Sportliche Leiter Markus Schütte. Auch Hupe zeigt sich zufrieden: „Es passte von der Intensität und von den Inhalten. Wir haben sehr gut trainiert.“ Die gemeinsame Zeit habe auch die Integration der Neuzugänge gefördert – alle sechs waren mit dabei: Felix Golkowski (SV Meppen II), Max Meier (Westfalia Kinderhaus), Nils Bußmann (Vorwärts Wettringen), Niklas Harms-Ensink (Vorwärts Nordhorn), Abdullah Arfeen (eigene U23) und Matteo Echelmeyer (eigene U19).

Auch die verletzten Spieler Steffen Schepers, Artem Popov und Max Meier begleiteten das Team, konnten jedoch noch nicht aktiv mitwirken. Tom Winnemöller, Jan-Hubert Elpermann und Steffen Wranik fehlten.

Nach dem Auftakt in Salzbergen folgen fünf weitere Tests:

Am Samstag, 5. Juli, trifft der SC Spelle-Venhaus um 14:30 Uhr auf Preußen Münster II (Oberliga Westfalen). Es folgen Auswärtsspiele am 11. Juli um 18:30 Uhr bei Eintracht Rheine und am 18. Juli um 19:00 Uhr in Ueffeln gegen den Regionalligisten SSV Jeddeloh. Am 22. Juli (Dienstag, 19:00 Uhr) gastiert der Westfalenligist SV Mesum beim SCSV. Den Abschluss der Testspielphase bildet ein Duell am 26. oder 27. Juli gegen die SpVgg Vreden (Oberliga Westfalen) oder alternativ ein Spiel in der ersten Runde des NFV-Pokals.