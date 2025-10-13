Startschuss für neuen 1860-Trainer Markus Kauczinski

Markus Kauczinksi legt beim TSV 1860 München los. Heute, das erste Training unter dem neuen Trainer. Der Live-Ticker von der Grünwalder Straße 114.

Erstmeldung vom 13. Oktober, 13:45 Uhr: München – Startschuss für Markus Kauczinski beim TSV 1860 München: Heute, am 13. Oktober, trainieren die Löwen erstmals unter dem neuen Cheftrainer. Das Ziel: 1860 nach fünf sieglosen Partien schnellstmöglich auf die Siegerstraße zu führen. Zum Auftakt wartet aber ein echter Brocken. MSV Duisburg, Spitzenreiter der 3. Liga, kommt am Sonntag ins Grünwalder Stadion.

„Wir dürfen die Fehlersuche nicht zu kompliziert machen“, sagte Kauczinksi im Vorfeld. „Manchmal ist es nur ein Knopfdruck.“ Fünfzehn Minuten vor Trainingsstart sind auch die ersten Löwen zu sehen. Kevin Volland erscheint in Badeschlappen, begrüßt die überraschend vielen anwesenden Fans und Reporter. Auf dem Rasen weht noch nur der Giesinger Wind.

Markus Kauczinski bereitet TSV 1860 München auf Kracher gegen MSV Duisburg vor

Die ersten Knöpfe kann Kauczinski nun am Montag im Training drücken. Ab 14 Uhr trainieren die Löwen erstmals öffentlich unter ihrem neuen Trainer. Auch am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag stehen jeweils öffentliche Trainingseinheiten an, ehe am Sonntag das erste Pflichtspielduell unter dem neuen Trainer ansteht. (bes/btfm)