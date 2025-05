Startschuss für KK-Relegation: Etzenricht II vs. Königstein II

Nach der ersten Herrenmannschaft möchte auch die blutjunge Zweite des SV Etzenricht (rotes Trikot) eine Etage höher klettern. – Foto: Rudi Walberer

Zum Auftakt der Kreisklassen-Relegation im Spielkreis Amberg/Weiden kommt es am heutigen Donnerstagabend um 18.30 Uhr auf dem Sportgelände des SV Hahnbach zum Duell der beiden Reserveteams des Bezirksligisten SV Etzenricht (Zweiter A-Klasse Nord) und des Kreisligisten TSV Königstein (Zweiter A-Klasse Süd). Während der SVE als eigenständige „Zweite“ zuletzt in der Saison 2014/15 der Kreisklasse angehörte – hier hatte er viele Jahre seine sportliche Heimat – wäre ein Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse auf Kreisebene für eine Reservemannschaft des TSV Königstein der größte Erfolg in der 1948 beginnenden Vereinsgeschichte.

Im ersten Anlauf bewirbt sich die „Zweite“ des SV Etzenricht um einen Aufstiegsplatz in die Kreisklasse. Der TSV weist eine beeindruckende Saisonbilanz auf, verpasste er doch hauchdünn den Direktaufstieg. Im zurückliegenden Wettbewerb haben die Königsteiner nur zwei Spiele verloren und gingen am Ende nur zwei Zähler hinter dem Meisterteam aus Pausldorf über die Ziellinie. 88 Tore bestätigen zudem eine starke Offensive und werden die junge Elf des Sportvereins – sie ist ja erst kurze Zeit eigenständig und aus der SG mit Luhe-Wildenau entstanden – in allen Belangen fordern. Trainiert und eingestellt werden die Etzenrichter inzwischen von Klaus Moucha, der als Spielertrainer auch zentrale Aufgaben übernimmt sowie von Artur Parusel, der die Truppe aus der BOL in den Seniorenbereich begleitet. Auch der SVE hatte mit dem SV Loderhof/Sulzbach einen übermächtigen Spitzenreiter vor sich, er geht mit 55 Punkten in der Endabrechnung in die Relegationsphase.



„Ein erfolgreiches Abschneiden wäre natürlich nach der Meisterschaft unserer ersten Garnitur das Tüpfelchen auf das i einer herausragenden Saison“, gab SV-Abteilungsleiter Manfred Herrmann bei der internen Aufstiegsfeier seiner Hoffnung Ausdruck. Vorsitzender Alex Greitzke gibt die Favoritenrolle ab und sagt: „Wir haben einige Punkte weniger gesammelt, dadurch ist Königstein für uns der Favorit. Entscheidend könnte das Nervenkostüm sein, wir haben ein sehr junge und unerfahrene Mannschaft. Die Etzenrichter Fangemeinschaft wird aber sicher lautstark hinter der Mannschaft stehen.“ (Quelle: Vorschau Rudi Walberer, SVE)





SVE-Coach Klaus Moucha und seine Youngsters sind voller Vorfreude auf die sicherlich große Herausforderung: „Die Saison verlief alles in allem gut, unabhängig von der Niederlage am letzten Spieltag. Vielleicht kam der kleine Dämpfer auch zum richtigen Zeitpunkt. Die Mannschaft ist blutjung und hungrig, das möchte ich auch in der Relegation sehen. Mit Königstein II erwartet uns eine gute Mannschaft, die vor allem in der Offensive brutale Qualität besitzt. Wir wissen um die Stärken und legen uns einen dementsprechenden Matchplan zurecht. Nachdem unsere 1. Mannschaft bereits die Meisterschaft in der Bezirksliga klar gemacht hat, wollen wir nachziehen und hoffentlich gemeinsam feiern. Personell wird es im Vergleich zu den letzten Wochen kaum Veränderungen geben. Wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung und freuen uns auf das Spiel“, so Moucha.



Bernd Schmidt, Trainer des Kreisliga-Reserve aus Königstein, schiebt dem Gegner die Favoritenrolle zu, ist gleichwohl aber von den eigenen Qualitäten überzeugt: „Der ganze Verein und natürlich die Mannschaft freuen sich riesig auf das anstehende Relegationsspiel. Es ist für einen Verein wie den TSV Königstein in gewisser Weise auch der Lohn für eine sehr gute Jugendarbeit über Jahrzehnte, die sich jetzt auszahlt. Mit dem SV Etzenricht II bekommen wir es mit einer sehr guten Bezirksliga- bzw. zukünftigen Landesliga-Reserve zu tun. Eine junge, gut ausgebildete und spielstarke Mannschaft, die sicherlich leicht favorisiert ins Spiel geht. Wir werden jedoch mit unseren Stärken – die da sind Zweikampf, Laufbereitschaft und unbedingter Wille – alles dafür tun, um den hoffentlich vielen Zuschauern ein spannendes Spiel zu garantieren.“