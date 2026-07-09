Startschuss für die Zukunft des Sporthotels Fuchsbachtal

– Foto: NFV

Mit den laufenden Abrissarbeiten hat die Revitalisierung des Sporthotels Fuchsbachtal in Barsinghausen eine neue Phase erreicht. Seit Anfang Mai wird der Gebäudeteil B des traditionsreichen Hauses umfassend modernisiert. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) investiert damit in eine zukunftsfähige Ausrichtung des Hotels, das seit seiner Eröffnung im Jahr 1951 eng mit dem niedersächsischen Fußball verbunden ist.

Der Verband hatte das Modernisierungspaket bereits im Mai 2024 beschlossen. Hintergrund sind notwendige Maßnahmen im Bereich Energieeffizienz und Brandschutz. Gleichzeitig wird die Kapazität des Vier-Sterne-Hotels erweitert: Nach Abschluss der Arbeiten soll die Zahl der Gästezimmer von bislang 68 auf 88 steigen. Die neuen Zimmer erhalten unter anderem großzügige Glasfronten und eine Klimatisierung. Darüber hinaus werden die Tagungsräume, die Küche und der Empfangsbereich vollständig erneuert.

„Die Neuausrichtung, Erweiterung und Revitalisierung des 75 Jahre alten Gebäudes ist allein aus nachhaltiger und wirtschaftlicher Sicht zwingend erforderlich. Die Neugestaltung der zusätzlichen Zimmer mit einer großzügigen Glasfront und klimatisierten Räumen wird für unsere Gäste ein absoluter Mehrwert“, erklärt Jan Baßler, Direktor des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) und gemeinsam mit Steffen Heyerhorst sowie Bernd Dierßen für die Geschäfte des Sporthotels verantwortlich.