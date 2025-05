Startschuss für die Sommer-Tour der Legenden des VfB Stuttgart

Zeit für legendäre Fußballabende: Ab Montag, 2. Juni, gastieren die VfB Legenden für Benefiz- und Freundschaftsspiele auf zahlreichen Sportplätzen der Region. Den Anfang macht das Benefizspiel gegen die Altherren-Kreisauswahl auf dem Gelände des TSV Maulbronn. Anstoß der Partie ist am Montag um 18 Uhr.

Bereits am kommenden Freitag geht der Legenden-Sommer in die nächste Runde, wenn es in Alfdorf von 17 Uhr an gegen eine eigens für das Spiel gegründete Werksauswahl des VfB Legends-Partners ZF Lifetec geht.