Startschuss für die Saison 2026/27 - Kickers nehmen Vorbereitung auf von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 10:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Sommerpause ist vorbei: Für die Stuttgarter Kickers beginnt die Vorbereitung auf die Regionalliga-Saison 2026/27. Nach den freien Wochen stehen zunächst von diesem Mittwoch bis Freitag die medizinischen Untersuchungen und Leistungstests auf dem Programm, ehe Cheftrainer Holger Bachthaler seine Mannschaft am Sonntag, 28. Juni, um 11:30 Uhr erstmals auf dem Trainingsplatz begrüßt. Mit dem Trainingsauftakt startet zugleich ein neues Kapitel auf der Waldau. Nach dem Amtsantritt von Holger Bachthaler richten die Blauen den Blick mit viel Vorfreude auf die kommenden Herausforderungen der neuen Spielzeit.

„Mit dem Start der Vorbereitung beginnt für uns die intensive Arbeit auf dem Platz. Die vergangenen Wochen haben wir genutzt, um erste Weichen für die neue Saison zu stellen. Jetzt freuen wir uns darauf, gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft die Grundlagen für eine erfolgreiche Spielzeit zu erarbeiten“, sagt Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht. Bereits einen Tag nach dem Trainingsauftakt bietet sich den Fans die erste Gelegenheit, den neuen Cheftrainer persönlich kennenzulernen. Am Montag, 29. Juni 2026, laden die Stuttgarter Kickers zum traditionellen Fanstammtisch auf die Wiese neben dem Jugendhaus im ADM-Sportpark ein. Beginn ist um 17:30 Uhr.

Neben Holger Bachthaler steht auch Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht für Fragen, Gespräche und einen offenen Austausch zur Verfügung. In entspannter Atmosphäre können die Anhänger die Verantwortlichen kennenlernen und gemeinsam auf die bevorstehende Saison blicken.