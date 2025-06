Startschuss für die Pokalsaison

Die neue Pokalsaison steht in ihren Startlöchern. – Foto: Peter Laska

Traditionell gibt der bfv mit der Auslosung der Pokalwettbewerbe den Startschuss für die neue Saison. Die Auslosung des Sport-Lines Pokals der Frauen findet am Sonntag, 29. Juni um 11 Uhr statt, die Auslosung des bfv-Rothaus-Pokals am Montag, 30. Juni um 17 Uhr.

40 Mannschaften spielen um den badischen Pokal der Frauen 2025/26 Der kommende Sonntag steht anlässlich des bfv-Beachsoccer-Cups ganz im Zeichen der Kampagne "emPOWER her game". Diesen Fokus nimmt der bfv zum Anlass, die ersten Runden im Sport-Lines Pokal 2025/26 zu losen. Sabrina Suhr, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball, und Vizepräsidentin Heike Himmelsbach-Ihli ziehen die Lose. Insgesamt gehen 40 Frauenteams aus den Landesligen bis zur Regionalliga an den Start. In der ersten Runde spielen die 26 Landesligisten in zehn Begegnungen mit sechs Freilosen die Teilnehmer der zweiten Runde aus, in der dann auch die zwölf Verbandsligisten in den Wettbewerb einsteigen. Im Achtelfinale geht es ebenfalls für Oberligist 1. FC Mühlhausen und Rekord-Titelverteidiger Karlsruher SC (RL) um den Einzug in die nächste Runde.

Die erste Pokalrunde ist auf den 16./17. September 2025 terminiert, die zweite Runde auf den 23./24. September. Das Achtelfinale steigt am 07./08. Oktober und das Viertelfinale am 28./29. Oktober. Das Halbfinale steht dann erst im neuen Kalenderjahr an, hierfür ist der 10./11.03.2026 vorgesehen. Der Sport-Lines Finaltag der Frauen und Juniorinnen findet 2026 am 01. Mai statt. 118 Teams kämpfen um den badischen Pokal 2025/26