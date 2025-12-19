– Foto: SV Raspo Lathen

Startschuss für den Bau des neuen Soccercourts

In der Gemeinde Lathen beginnt in Kürze der Bau eines modernen Soccercourts mit angrenzendem Beachvolleyballfeld am Sportplatz an der Meppener Straße. Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) der LEADER Region Hümmling (www.leader-huemmling.de) hat beschlossen, das Vorhaben mit einer Förderung in Höhe von rd. 93.0000 Euro zu unterstützen; bei Gesamtkosten von rd. 195.000 Euro. Jan Müller als Vertreter des Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL als Bewilligungsbehörde), LEADER-Regionalmanager Ralph Deitermann, Vertreter des Vereins RASPO Lathen, Gemeindedirektor Helmut Wilkens, Bürgermeister Norbert Holtermann sowie stv. Bauamtsleiter Heinz Kremer kamen zusammen, um gemeinsam den offiziellen Startschuss für den Baubeginn des Projekts zu geben.

Ein Angebot, das in Lathen bislang fehlt. Der geplante Soccercourt – ausgestattet mit Kunstrasen, Ballfangzäunen und Flutlicht – bietet eine moderne, ganzjährig nutzbare Spielfläche für Fußball und Basketball. Eine solche Anlage fehlt derzeit vollständig in Lathen. Viele Kinder und Jugendliche nutzen bislang vergleichbare Anlagen in Nachbarkommunen und legen dafür oft mehrere Kilometer mit dem Fahrrad zurück – ein deutliches Zeichen für den Bedarf vor Ort.