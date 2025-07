Startschuss fällt in Donaustauf und beim Freien TuS

Bühne frei für die neue Saison in der Kreisliga 1! Den Auftakt machen zwei Spiele am heutigen Freitagabend: Der Freie TuS misst sich mit dem runderneuerten Bezirksliga-Absteiger TSV Kareth-Lappersdorf II und der SV Donaustauf genießt Heimrecht gegen die SG Walhalla. Titel-Mitfavorit SC Regensburg ist am Sonntag beim Liganeuling FC Laub gefordert.



Der SV Donaustauf ist auch in dieser Saison wieder in der Kreisliga 1 zu finden und empfängt zum ersten Spieltag die SG Walhalla, die ebenfalls in der Liga verblieben ist. In der vergangenen Saison konnten die Donaustaufer im Hinspiel ihren Dreier sichern, jedoch beim Rückspiel endete es in einem 1:1 Remis. Schiedsrichter: Laurin Lieber, Christian Walser, Alexander Sauer







Der Freie TuS Regensburg lädt zum Saisonauftakt gegen den Absteiger aus der Bezirkslige am ersten Spieltag ein. Der TSV Kareth-Lappersdorf II traf zuletzt in der Saison 2022/2023 auf den TuS, als sie sich klar zweimal die Maximalausbeute einholten. Schiedsrichter: Simon Ettl, Markus Schmiedefeld, Maximilian Schäfer





Morgen, 16:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting SV Harting SV Harting 16:00 live PUSH



Der SV Burgweinting ist am ersten Spieltag Gastgeber für den Nachbarverein SV Harting. Beide Teams konnten sich in der vergangenen Saison spannende Derbys liefern, welche einmal zugunsten der Hartinger ausfiel und im Rückspiel mit einem 1:1 Remis endete. Schiedsrichter: Anton Steinwender, Tim Starzinger, Danny Schmidt







Die SpVgg Ziegetsdorf ist am ersten Spieltag zu Gast beim ATSV Pirkensee-Ponholz, die durch den Ligawechsel von der Kreisliga 2 nun in der Einser-Staffel zu finden sind. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften in der Relegation 2022/2023 aufeinander, wo sich die SpVgg klar durchsetzen konnte. Schiedsrichter: Julian Reinwald, Christian Bollwein, Felix Koller





So., 20.07.2025, 14:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling FC Mintraching Mintraching 14:00 PUSH



Beim SV Obertraubling ist zum Saisonauftakt der FC Mintraching zugegen. Beide Teams verblieben in der Kreisliga 1, wo sich der SV Obertraubling in der letzten Saison mit klaren Siegen gegen den FC Mintraching behaupten konnte. Schiedsrichter: Kiran Becker, Vincent Diewald, Carina Wellner







Der FC Laub stieg als Meister der Kreisklasse 2 auf und trifft am ersten Spieltag auf den Absteiger Sportclub Regensburg, der zu den Titelfavoriten zählt. Bisher trafen die beiden Teams nicht aufeinander und man darf sich auf eine spannende Partie freuen. Schiedsrichter: Stefan Koch, Leo Baier, Fabio Peter







Beim FC Oberhinkofen findet sich zum Auftakt der Saison der TSV Wörth/Donau ein. Beide Teams kennen sich noch aus der vergangenen Saison, wo jeder sich einmal den Dreier schnappen konnte. Schiedsrichter: Thomas Federhofer, Maximilian Biener, Elias Braun