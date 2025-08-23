❗️Startschuss der Saison 2025/26❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des ersten Spieltages am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr die SGM Mulfingen/Hollenbach II in der heimischen ERBE-Arena.

Die SGM Mulfingen/Hollenbach II holte in der letztjährigen Kreisliga A3 die Meisterschaft und kehrt somit nach einem Jahr wieder in die Bezirksliga zurück, nachdem man in der Saison 2023/2024 schon in der Bezirksliga Hohenlohe Nord spielte. Am Ende der Saison holte die SGM nach 30 Spieltagen 69 Punkte bei einem Torverhältnis von 74:31 Toren. Bester Torschütze war Nicola Kutirov mit 14 Toren. Zur neuen Saison verstärkte sich die SGM Mullfingen/Hollenbach II unter anderem mit Jakob Scheppach vom Landesligisten SpVgg Satteldorf sowie Jonas Spitznagel von der SGM Niedernhall/Weißnach. In der Vorbereitung gab es drei Siege (4:1 gegen den TSV Tauberbischofsheim, 5:1 gegen die SpVgg Gammersfeld, 2:1 gegen den TSV Dünsbach), ein Unentschieden beim 2:2 gegen den TSV Oberwittstadt sowie eine 2:4-Niederlage beim SV Königshofen. Allerdings ging das erste Pflichtspiel verloren, als die SGM mit 2:0 bei der SGM Taubertal/Röttingen verlor.