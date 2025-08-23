❗️Startschuss der Saison 2025/26❗️

Der FC Union Heilbronn empfängt im Rahmen des ersten Spieltages am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr die SGM Mulfingen/Hollenbach II in der heimischen ERBE-Arena.
Die SGM Mulfingen/Hollenbach II holte in der letztjährigen Kreisliga A3 die Meisterschaft und kehrt somit nach einem Jahr wieder in die Bezirksliga zurück, nachdem man in der Saison 2023/2024 schon in der Bezirksliga Hohenlohe Nord spielte. Am Ende der Saison holte die SGM nach 30 Spieltagen 69 Punkte bei einem Torverhältnis von 74:31 Toren. Bester Torschütze war Nicola Kutirov mit 14 Toren. Zur neuen Saison verstärkte sich die SGM Mullfingen/Hollenbach II unter anderem mit Jakob Scheppach vom Landesligisten SpVgg Satteldorf sowie Jonas Spitznagel von der SGM Niedernhall/Weißnach. In der Vorbereitung gab es drei Siege (4:1 gegen den TSV Tauberbischofsheim, 5:1 gegen die SpVgg Gammersfeld, 2:1 gegen den TSV Dünsbach), ein Unentschieden beim 2:2 gegen den TSV Oberwittstadt sowie eine 2:4-Niederlage beim SV Königshofen. Allerdings ging das erste Pflichtspiel verloren, als die SGM mit 2:0 bei der SGM Taubertal/Röttingen verlor.
Unser FC Union Heilbronn musste sich ebenfalls früh aus dem Pokal verabschieden, als man in der ersten Runde bei der TG Böckingen das Nachsehen hatte. Immerhin zeigte man sich bereits zwei Tage später beim Landesligisten Sport-Union Neckarsulm deutlich verbessert und erreichte hierbei ein 0:0. Nun geht es gegen das uns doch recht unbekannte Team, kreuzten sich die Wege in der jüngeren Geschichte noch nicht, und für die ADLER geht es einzig darum, erfolgreich in die Saison zu starten. In den letzten Jahren verlief der Start sehr holprig, nun sollen schon frühzeitig die Weichen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Zwar fehlen weiterhin noch einige Urlauber, auch einige angeschlagene Spieler werden auf der Tribüne Platz nehmen, dennoch wird die Mannschaft alles geben, um eine Reaktion auf das Pokalspiel zu zeigen und für einen guten Saison in die neue Saison zu sorgen. Auf geht´s Union!