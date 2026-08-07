Startschuss der Bezirksliga Braunschweig 4

– Foto: SCW Göttingen Instagram

Sommerpause endgültig vorbei! Nachdem am letzten Wochenende bereits der Bezirkspokal startete geht nun auch der Ligabetrieb für die Teams los. 16 Mannschaften, acht Begegnungen beginnend mit dem TSV Holtensen gegen die SG Eintrach Denkershausen-Lagershausen am Freitagabend. Hier ein Überblick zum ersten Spieltag:

TSV Holtensen vs. SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen Den Saisonauftakt bestreiten am Freitagabend Aufsteiger TSV Holtensen und die SG Eintracht Denkershausen-Lagershausen. Während Holtensen nach nur einem Jahr in der Kreisliga in de Bezirksliga durchmarschierte, geht Denkershausen nach Platz zwölf der Vorsaison in die neue Saison. Es wird sich zeigen ob der TSV der Herausforderung Bezirksliga gewappnet ist.

Morgen, 16:00 Uhr SG Bergdörfer SG Bergdörfe SC Hainberg SC Hainberg 16:00 PUSH

SG Bergdörfer vs. SC Hainberg Die SG Bergdörfer empfängt mit dem SC Hainberg direkt einen der Spitzenklubs der vergangenen Saison. Hainberg schloss die Spielzeit 2025/26 als Tabellenzweiter ab und will auch in dieser Saison ordentlich auf Punktejagd gehen. Bergdörfer beendete die Vorsaison auf Rang acht und möchte vor eigenem Publikum erfolgreich in die neue Saison starten. In der letzten Saison gab es jeweils ein Remis und ein Sieg für Hainberg.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr TuSpo Petershütte Petershütte SG Lenglern SG Lenglern 15:00 PUSH

TuSpo Petershütte vs. SG Lenglern Mit TuSpo Petershütte und der SG Lenglern treffen zwei Mannschaften aufeinander, die die vergangene Saison im oberen Mittelfeld der Bezirksliga abschlossen. Petershütte beendete die Spielzeit als Vierter, Lenglern folgte auf Rang fünf. Damit kommt es direkt zu einem Duell zweier Teams, die ordentlich Bezirksligaqualität vorzuweisen haben. Ein Topspiel zum Auftakt.

SVG Einbeck 05 vs. FC Sülbeck/Immensen Mit der SVG Einbeck 05 greift einer der Aufsteiger nach drei Jahren in der Kreisliga wieder ins Geschehen der Bezirksliga ein. Gegner ist der FC Sülbeck/Immensen, der nach dem Abstieg den direkten Wiederbeginn auf Bezirksebene bestreitet. Damit treffen zwei Mannschaften mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen, aber demselben Ziel eines gelungenen Saisonstarts aufeinander.

SV Rotenberg vs. SCW Göttingen Der SV Rotenberg bekommt es zum Auftakt mit dem SCW Göttingen zu tun. Während Rotenberg die vergangene Saison auf Platz zehn abschloss, gehörte SCW Göttingen als Tabellendritter zu den erfolgreichsten Mannschaften der Liga, die mit Ingmar Peters aber den mit Abstand besten Torjäger der letzten Saison verloren haben. Nichtsdestotrotz ein anspruchsvoller erster Spieltag für die Gastgeber.

1. SC Göttingen 05 II vs. RSV Göttingen Im Göttinger Duell treffen der 1. SC Göttingen 05 II und der RSV Göttingen im Jahnstadion aufeinander. Der RSV beendete die Vorsaison auf Rang sechs und lag damit drei Punkte vor der Reserve des 1. SC Göttingen 05, die Siebter wurde. Alles spricht für ein ausgeglichenes Duell.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr Vfl Olympia Duderstadt 08 Duderstadt SG Niedernjesa Niedernjesa 15:00 PUSH

VfL Olympia Duderstadt 08 vs. SG Niedernjesa Aufsteiger VfL Olympia Duderstadt 08 feiert seine Bezirksliga-Premiere mit einem Heimspiel gegen die SG Niedernjesa. Die Gäste schlossen die vergangene Saison auf Platz 13 ab und gehen mit Bezirksliga-Erfahrung in die neue Spielzeit. Für Duderstadt bietet sich die Chance nach der fünfjährigen Reise von der 2. Kreisklasse bis in die Bezirksliga, den ersten Auftritt in der neuen Liga erfolgreich zu gestalten.