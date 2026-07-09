Startschuss beim 1. FC Stern: Mit frischem Wind in die neue Saison

– Foto: Nicolas Schoch

Die Sommerpause ist vorbei – der 1. FC Stern Mögglingen ist mit großer Motivation in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 gestartet. Zum Trainingsauftakt begrüßte das Trainerteam gleich mehrere Neuzugänge und Rückkehrer, die frischen Schwung in den Kader bringen sollen.

Mit David Felske verstärkt ein robuster Stürmer die Offensive. Der Neuzugang setzte bereits im ersten Training ein Ausrufezeichen und überzeugte mit seiner Kopfballstärke. Im Tor präsentierte sich Salih Gürdal, der mit starken Paraden und lautstarker Kommunikation sofort seine Qualitäten unter Beweis stellte. Nico Hochsteiner, der bereits in der Rückrunde erste Einsätze absolvierte, gehört nun fest zum Kader der Aktiven.

Aus der eigenen A-Jugend rücken mit Moritz Hudelmaier und Pius Behringer zwei weitere Nachwuchsspieler nach. Der Mögglinger Hudelmaier überzeugte mit großem Einsatzwillen, während Behringer zeigte, dass er auch körperlich längst im Aktivenfußball angekommen ist.

Ebenfalls neu an der Seitenlinie steht Tobias Hägele, der künftig die zweite Mannschaft trainiert. Der langjährige Jugendtrainer und DFB-Stützpunkttrainer bringt viel Fachwissen und eine große Verbundenheit zum Verein mit und möchte die erfolgreiche Entwicklung des Teams fortsetzen.

Schon die erste Einheit machte deutlich, worauf in den kommenden Wochen der Fokus liegen wird. Über zwei Stunden dauerte das Training – ohne Unterbrechungen und mit hoher Intensität. Laufarbeit, Zweikämpfe und konsequentes Arbeiten gegen den Ball standen ebenso auf dem Programm wie die ersten Spielformen. Selbst der feinfühlige Techniker Ibrahim Cakmak ging vom ersten Moment an mit vollem Einsatz voran, packte sofort die entschlossene Grätsche aus.