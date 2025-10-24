Startrekord in diesem Jahrtausend für Ratingen 04/19

Mit dem 6:1 (3:0)-Sieg beim SV Biemenhorst hat Ratingen 04/19 seinen Vorsprung an der Tabellenspitze der Oberliga behalten. Vier Punkte liegt es vor den ersten Verfolgern. Und nicht nur in der Gesamttabelle liegt das Team ganz vorne, auch in den Wertungen Heim- und Auswärtstabelle nimmt es den Spitzenplatz ein.

Und: Mit dem siebten Erfolg im zehnten Saisonspiel bei einem Unentschieden und zwei Niederlagen hat Damian Apfeld einen Rekord aufgestellt: Kein anderer Trainer in diesem Jahrtausend hat mit den Ratingern in zehn Spielen zum Start einer Saison mehr Punkte geholt als der 39-Jährige. 22 sind es, das gab es in den vergangenen 25 Jahren nie.

Dieses Jahrtausend begann 04/19 mit Bernd Klotz an der Seitenlinie, am Ende der Saison hatten die Ratinger mit 42 Punkten Rang zwölf erreicht als Aufsteiger in die Oberliga. Nimmt man die Marke von zehn Spieltagen, hatten die Ratinger da auch nur zehn Punkte gesammelt. Noch schlechter starteten sie nur in der Verbandsliga-Saison 2005/06 mit acht Zählern und Trainer Tim Kamp, der in der Folge von Marek Lesniak abgelöst wurde.

Unsere Redaktion hat sich die vergangenen Spielzeiten im Detail angeschaut und dort stets die Punkte nach dem zehnten Spieltag errechnet – unabhängig von der Spielklasse. Denn 04/19 war zur Saison 2000/2001 zwar in die Oberliga aufgestiegen, in der Saison 2003/2004 folgte aber der Abstieg in die Verbandsliga. Zudem gab es eine Ligen-Reform, weshalb die Spielklasse mit Ratinger Beteiligung zwischen 2008 und 2012 die Niederrheinliga war. Erst ab dann ist es durchgängig die Oberliga. Vergleichbar sind die Gesamt-Punkte-Ausbeuten am Ende jeder Saison nur bedingt, da es mal 16 und mal gar 21 Teams gab. Etwas ausgeklammert werden die „Corona-Saisons“ 2019/20 mit nur 23 Spielen, 2020/21 mit nur neun Partien sowie die folgende Modus-Änderung mit Herbstrunde und Auf-, beziehungsweise Abstiegsrunde.

In der Niederrheinliga legte 04/19 in der Premieren-Saison 2008/09 mit 20 Punkten in den ersten zehn Spielen einen ähnlich guten Start wie aktuell hin, am Ende sprang mit 50 Punkten Platz sechs heraus. In der Folge-Saison gab es die beste Platzierung des Jahrtausends mit Rang zwei, 60 Punkte bedeuteten vier Zähler Rückstand auf Meister VfB Homberg. Gestartet waren die Ratinger mit 19 Punkten in den ersten zehn Spielen.

Gute Leistungen vor zehn Jahren

Das war auch die Ausbeute zum Start im ersten Jahr nach der Rückkehr in die Oberliga, die da den Zusatz „Niederrhein“ erst erhielt, zur Saison 2012/13, die mit 20 Mannschaften gespielt wurde. Trainer war – dort zum ersten Mal – Alfonso Del Cueto, mit 59 Punkten sprang am Ende ein beachtlicher Rang fünf heraus.

Besser schloss 04/19 bis heute nur noch zweimal ab: Als Tabellendritter in der Saison 2014/15 mit Peter Radojewski in seiner ersten Amtszeit und 64 Punkten – Meister SSVg Velbert hatte allerdings 80 Zähler gesammelt. Radojewskis erste Zeit in Ratingen war sehr erfolgreich – dazu später mehr –, der Start war mit 17 Punkten aus den ersten zehn Spielen schon gelungen. Diese Marke verbesserte erst Martin Hasenpflug wieder: 2020/21 holte er 19 Punkte aus neun Spielen, danach wurde die Saison abgebrochen. Theoretisch hätte also bereits Hasenpflug in zehn Spielen zum Start 22 Zähler holen können, wenn es ein zehntes Spiel und darin einen Sieg gegeben hätte.

Hasenpflug jedenfalls sorgte in den Saisons 2022/23 mit 20 und 2023/24 mit 21 Punkten für die bis dahin besten Anfangsphasen der Ratinger in diesem Jahrtausend. In der erstgenannten Spielzeit kam Ratingen am Ende bei 21 Mannschaften auf Rang vier. Ein Jahr später spielte das Team bis zur Winterpause, in der sich der SV Straelen insolvenzbedingt aus der Oberliga verabschieden musste, um den Aufstieg in die Regionalliga mit, der Verein beantragte auch die Lizenz dafür, brach aber in der Rückrunde ein: Hasenpflug trat zurück, Rang sieben mit 51 Punkten wurde letztlich als enttäuschend eingestuft.

Der bittrere Blick zurück

Noch ärger wurde es aber in der vergangenen Spielzeit 2024/25. Mit Christian Dorda hatte 04/19 einen Trainernovizen verpflichtet, und der legte mit 19 Punkten in den ersten zehn Spielen auch sehr vielversprechend los. Dann blieben die Ergebnisse allerdings aus, der Verein entschied sich, Radojewski zurückzuholen. Der Routinier konnte allerdings nicht an frühere Erfolge anknüpfen und wurde noch vor dem Ende der Saison wieder entlassen. Mit Frank Zilles – bereits zum dritten Mal auf der Ratinger Trainerbank – gab es letztlich Rang sieben mit 51 Punkten. Die Saison insgesamt galt aufgrund der Endplatzierung und der doppelten Trainer-Demission als Bruchlandung.

Vor der aktuellen Spielzeit wurde Apfeld verpflichtet, der nicht nur durch die Entwicklung von Spielern geglänzt hatte, sondern bei Liga-Konkurrent ETB Schwarz-Weiß Essen auch einen beachtlichen Punkteschnitt von 1,81 Zählern pro Partie nach 94 Spielen vorweisen konnte. Aktuell liegt er mit Ratingen also noch einmal deutlich darüber, seine 2,2 Punkte pro Partie sind die beste Bilanz eines 04/19-Trainers in diesem Jahrtausend. Er hat damit Hasenpflug abgelöst, der in seinen ersten zehn Spielen als Ratinger Chefcoach einen Schnitt von 1,9 Punkten pro Spiel hatte.

In der Liga ist alles möglich

Der ehemalige Jugendtrainer hatte dann aber in insgesamt 109 Oberliga-Partien die Verantwortung und erreichte einen Punkteschnitt von 2,03 pro Spiel. Auf der Seite „Transfermarkt.de“ wird Hasenpflugs Punkteschnitt zwar mit 1,83 angegeben, das bezieht sich aber auf 121 Partien, inklusive zwölf im Niederrheinpokal – für die gibt es aber keine Punkte, deswegen müssen sie herausgerechnet werden, was dann eben bei 221 Zählern in 109 Ligaspielen einen Schnitt von 2,03 Punkten ergibt.

Apfeld hat die Marke also aktuell übertroffen, aber im Vergleich zu Hasenpflug bislang auch erst knapp ein Zehntel der Partien als Ratinger Cheftrainer absolviert. Rechnet man seinen aktuellen Punkteschnitt auf die Saison hoch, käme 04/19 am Ende auf 74,8, gerundet also 75 Punkte. Zum Vergleich: Vorjahresmeister SSVg Velbert schaffte mit 74 Zählern den Wiederaufstieg in die Regionalliga, die sie schon in der Saison 2022/23 mit sagenhaften 94 Punkten als Oberliga-Meister erreicht hatte – da gab es aber auch 21 Mannschaften und entsprechend 40 Spiele für jedes Team.

Abgerechnet wird wie immer am Schluss. Ein guter Start macht noch keine Meister-Mannschaft, das mussten die Ratinger schon mit Dorda und Hasenpflug erfahren. Aber nach einem knappen Drittel der Saison kann man schon davon sprechen, dass sich etwas abzeichnet. Hält Ratingen 04/19 mit Apfeld diese Konstanz und diesen Punkteschnitt, dann ist mit diesem Team im Kampf um den Aufstieg zu rechnen. Und den neuen Startrekord in diesem Jahrtausend haben Trainer und Team in jedem Fall nun inne.

Quellen: Fupa.net, Transfermarkt.de, Weltfußball.de, eigene Recherche