Startniederlage gegen Gruppenfavoriten

Nach dem siegreichen Cupspiel vor Wochenfrist ging nun auch die Meisterschaft los – leider gleich mit einem Dämpfer und der ersten Niederlage gegen ein starkes Siebnen.
Es war für das FCA-Fanionteam wie ein verspäteter Weckruf. Man begann nun endlich denn Ball auch laufen zu lassen und nahm die hartgeführten Zweikämpfe an. Der Anschlusstreffer durch Döttling war die Konsequenz. Der Stürmer stand nach einem abgeprallten Abschlussversuch genau richtig und brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken.
Nach der Pause kamen beide Teams zu einigen Abschlüssen, grosse Torgefahr durfte aber beidseits nicht registriert werden. Es dauerte bis eine Viertelstunde vor Schluss, ehe sich wieder etwas Nennenswertes ereignete. Ein vom Heimteam bereits eroberter Ball ging an der Strafraumgrenze unnötig wieder verloren. Der Siebner Spieler Abazaj konnte bei einer Ungenauigkeit im Aufbau der Einheimischen dazwischen gehen, dann ungehindert den Abschluss suchen und das Skore wieder ausbauen. In den letzten Minuten des Spiels suchte das Heimteam vehement den Anschlusstreffer. Dieser fiel durch den eingewechselten Stähli, per Freistoss. In der Nachspielzeit fand das Geschehen ausschliesslich im Siebener Strafraum statt. Leider wollte aus Sicht des Heimteams nichts Zählbares mehr dabei herausschauen.
Natürlich haben sich die FCA-ler einen besseren Start gewünscht! Die Nachlässigkeiten in den ersten zwanzig Minuten dürfen aber nicht passieren – Siebnen hat die Geschenke und die Punkte angenommen. Nun gilt es kommende Woche die Auftaktniederlage vergessen zu lassen und den ersten «Dreier» zu sichern bei den Reserven des FC Thalwil.
