Startniederlage gegen Gruppenfavoriten

Die meisten Zuschauer hatten ihre Plätze im Moos wahrscheinlich noch gar nicht richtig eingenommen, als die Gäste bereits ein erstes Mal reüssieren und in Führung gehen konnten. Ein einfacher Ball aus der gegnerischen Verteidigung konnte das Heimteam nicht abfangen und der wache Stürmer der Märchler nickte den Flankenball per Kopf ein erstes Mal ins FCA-Netz. Die Einheimischen hatten grosse Mühe mit der Aggressivität der Gäste. Sie waren in den Anfangsminuten immer stärker und agiler am Ball als die Ämtler und so war das 0:2 nach zwanzig Minuten die logische Folge. Wieder nach einer Flanke waren die Siebener einen Schritt schneller als die Gastgeber und daraus resultiere die doppelte Führung.

Es war für das FCA-Fanionteam wie ein verspäteter Weckruf. Man begann nun endlich denn Ball auch laufen zu lassen und nahm die hartgeführten Zweikämpfe an. Der Anschlusstreffer durch Döttling war die Konsequenz. Der Stürmer stand nach einem abgeprallten Abschlussversuch genau richtig und brauchte den Ball nur noch über die Linie zu drücken.