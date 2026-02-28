Startet Türkspor die Aufholjagd?

Türkspor Eppingen und der VfB St.Leon befinden sich bereits im Spielrhythmus. Die beiden Landesligisten haben vergangenen Sonntag ihr Nachholspiel aus dem alten Jahr bestritten. Der SC Rot-Weiß Rheinau, Drittletzter auf einem direkten Abstiegsrang, kommt nun zu Türkspor. Da muss ein Dreier her, ohne Wenn und Aber. Die Frühform stimmt nach dem beeindruckenden 3:0-Sieg gegen St.Leon zum Auftakt jedenfalls.
Der Anfang ist gemacht. Keine Frage, der Klassenerhalt für Türkspor Eppingen wäre ein kleines Fußballwunder, aber solche gibt es bekanntlich immer wieder. "Die Erleichterung war enorm groß und zwar für den ganzen Verein", sagt Mehmet Öztürk. Der Türkspor-Trainer ist stolz und glücklich wie sich seine Schützlinge vor Wochenfrist beim 3:0-Sieg gegen den VfB St.Leon präsentiert haben. Er sah dabei, „einen absolut verdienten Sieg, weil die Jungs von Anfang an mental da gewesen sind und sich ganz einfach belohnt haben.“
Ein ganz wichtiger Aspekt: Die Neuzugänge um Mikail Arslanoglu haben sich hervorragend eingebracht und gegen St.Leon direkt tragende Rollen auf dem Feld übernommen. "Sie haben uns den erhofften Aufschwung gebracht", sagt der Coach.
Mit nun zehn Zählern sieht die Lage ein wenig besser aus. Diesen Sonntag könnte das nächste Erfolgserlebnis die aufkeimende Hoffnung weiterwachsen lassen. Mit dem SC Rot-Weiß Rheinau kommt ein definitiv schlagbarer Kontrahent, der lediglich fünf Punkte mehr als Eppingen auf dem Konto hat. "Wir sind zuversichtlich, glauben an unsere Chance und sehen uns auf Augenhöhe mit den Rheinauern", meint Öztürk.
Die Stimmung innerhalb seiner Mannschaft stimmt ihn obendrein optimistisch. Nach dem St.Leon-Sieg überraschten ein paar Spieler ihren Trainer und besuchten ihn zuhause in Heidelberg zum Fastenbrechen. "Das hat mich sehr gefreut", sagt Öztürk, der mit Blick auf die kommenden Aufgaben hinzufügt, "wenn wir weiter die Leidenschaft und den Ehrgeiz zeigen, bin ich guter Dinge."