Startet Conor Tönnies jetzt in der Regionalliga durch?

In der Vorsaison wirbelte Conor Tönnies noch mit seinem kongenialen Sturmpartner Arne Wessels durch die Oberliga Niederrhein. Beide vollzogen in der Folge den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn und versuchten sich bei U-Mannschaften in der Regionalliga West zu etablieren.

Doch während Wessels für Borussia Dortmund II immerhin schon drei Treffer auf der Habenseite verbuchen konnte, lief die erste Halbserie von Tönnies bei Fortuna Düsseldorf II noch unter dem Radar. Wenn sich die Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen allerdings bestätigen, könnte Tönnies eine größere Rolle am Flinger Broich winken.