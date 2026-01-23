Startet Conor Tönnies jetzt in der Regionalliga durch?

In der Vorsaison wirbelte Conor Tönnies noch mit seinem kongenialen Sturmpartner Arne Wessels durch die Oberliga Niederrhein. Beide vollzogen in der Folge den nächsten Schritt in ihrer Laufbahn und versuchten sich bei U-Mannschaften in der Regionalliga West zu etablieren.
Doch während Wessels für Borussia Dortmund II immerhin schon drei Treffer auf der Habenseite verbuchen konnte, lief die erste Halbserie von Tönnies bei Fortuna Düsseldorf II noch unter dem Radar. Wenn sich die Eindrücke aus den Vorbereitungsspielen allerdings bestätigen, könnte Tönnies eine größere Rolle am Flinger Broich winken.
Bislang kam der 20-Jährige Angreifer bereits zehn Mal in der Regionalliga zum Einsatz. Jedoch reichte es darunter ausschließlich für Teilzeitauftritte – nie für länger als 45 Minuten. Das passende Empfehlungsschreiben brachte Tönnies mit 25 Treffern und zehn Vorlagen aus der vergangenen Oberliga-Saison bei der SpVg Schonnebeck eigentlich mit, doch bekanntermaßen nimmt der Schritt in die Regionalliga für junge Spieler auch gerne etwas in Zeit in Anspruch. So erhielten im Angriff seine Teamkollegen Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito und Lennart Garlipp zumeist den Vorzug.
Dass der gebürtige Essener seinen Torriecher alles andere als verloren hat, zeigten die jüngsten Testspiele der Fortunen, wo Tönnies sowohl gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen (4:2) als auch in der Generalprobe gegen die SG Wattenscheid (2:3) jeweils traf – gegen Wattenscheid stand Tönnies gar über die vollen 90 Minuten auf dem Feld. Ein Fingerzeig für den Wiederauftakt gegen RW Oberhausen? Den im Abstiegskampf befindlichen Düsseldorfer würden in jedem Fall eine weitere zuverlässige Offensive-Alternative gut tun.
