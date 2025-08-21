Startelf, Tor, Sieg: Schalkes neues Talent schlägt bei Debüt sofort zu

Die U23 des FC Schalke 04 hat mitten im Saisonbeginn der Regionalliga West noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt und sich mit einem talentierten Offensivspieler verstärkt: In-gyom Jung (21) wechselt in die Knappenschmiede. Der Südkoreaner war seit Juli noch vereinslos, zuletzt spielte er für den Schalker Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach II.

Jung stammt aus der Hauptstadt Seoul, wo er bei Bucheon United das Fußballspielen lernte. 2017 kam er dann nach Deutschland und schloss sich zuerst dem Düsseldorfer SC an, nur um wenige Monate später ins Nachwuchsleistungszentrum von Stadtprimus Fortuna Düsseldorf zu wechseln. Nach der U17 sicherte sich dann Bayer 04 Leverkusen den Angreifer für seine U19. Zwei Jahre später unterschrieb Jung dann in der U23 von Borussia Mönchengladbach, wo er in der abgelaufenen Spielzeit weitgehend gesetzt war, allerdings keinen neuen Vertrag erhielt. Für die Fohlen erzielte In-gyom Jung in 47 Einsätzen sieben Tore und bereitete vier Treffer vor.

Schalke-Coach Jakob Fimpel sagt: "In-gyom ist ein Spieler, der in der Offensive auf allen Positionen spielen kann. Er ist technisch versiert, spielt sehr zielstrebig und sorgt mit seiner hohen Lauffreudigkeit für ständige Tiefenläufe, die uns offensiv noch torgefährlicher machen."