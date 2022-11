Startelf-Rückkehrer Szymanski leitet Mennraths Heimsieg ein

Paul Szymanski (Mitte) und Victoria Mennrath haben gute Laune. – Foto: Theo Titz

Der SC Victoria Mennrath zeigte sich nach der zweiwöchigen Spielpause in der Landesliga gut erholt und gewann sein Heimspiel am Freitagabend gegen den Rather SV in der Mennrather „Kull“ mit 3:1 (1:0). Personell schien die Pause dem Team von Trainer Simon Netten gutgetan zu haben.

Top-Torschütze Paul Szymanski rückte – nachdem er beim 2:1-Erfolg gegen Spitzenreiter FC Büderich bereits eingewechselt wurde – nach seiner Verletzung wieder in die Startformation und krönte seinen Einsatz mit einem Doppelpack. Hinzu kam auch ein Luxusproblem in der Defensive, denn hier standen Coach Netten gleich drei Innenverteidiger zur Verfügung. „Das sind die entscheidenden Faktoren und waren zuletzt Schlüsselstellen, die uns gefehlt haben“, so Mennraths Trainer. Startelf-Rückkehrer Szymanski (17.) ließ die Mennrather gleich in der Anfangsphase jubeln. Nach einer Ecke von Noah Kubawitz traf Szymanski zum frühen 1:0 der Hausherren. In der Folge zeigten sich die Mennrather vor allem über Kontersituation immer wieder gefährlich vor dem Tor der Gäste aus Rath, ließen die Chancen zunächst aber ungenutzt. Kurz vor der Halbzeitpause zeigte sich Torwart David Platen ganz cool und bewahrte die Hausherren mit einer Glanzparade in einer Eins-gegen-eins-Situation vor dem Ausgleichstreffer. Eine gute Ausgangslage