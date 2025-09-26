Startelf-Premieren im Pokalspiel beim TuS Xanten

Berechtigt, denn zur Halbzeit sah es nach einem lockeren Favoriten-Sieg aus: Der TuS lag nach Toren von Pascal Breitenstein (24.) und Jesse Sticklat (39.) komfortabel vorn und hatte weitere Chancen. Nach einer guten Stunde Spielzeit brachte Braun dann Jenowsky für Breitenstein und Epp für Emircan Boran, der Breitensteins Tor aufgelegt hatte.

Auch der TV Asberg hatte frisches Personal eingewechselt, darunter Alend Said-Ali, vergangene Saison noch beim Bezirksliga-Dritten FC Neukirchen-Vluyn aktiv. Und der erzielte in der 68. Minute den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Der Mittelfeldmann hat in der Liga bereits sieben Scorerpunkte beigetragen und somit mitgeholfen, dass Asberg die Tabelle der Moerser Kreisliga A ohne Punktverlust und mit 29:4 Toren anführt. Plötzlich witterte der Außenseiter dieses Pokalspiels also seine Chance, dem Favoriten ein Bein zu stellen.

„Wir kommen gut aus der Pause, lassen ein, zwei Chancen liegen und fangen uns das Gegentor“, berichtet Braun. „Dann werden wir zunehmend hinten reingedrückt, und haben auch aufgrund unserer Umstellungen nicht die nötige Ruhe.“ Es entwickelte sich eine hektische Partie mit vielen harten Zweikämpfen, laut Braun aber jederzeit sportlich fair. Das nächste Tor der Gäste – Goalgetter Epp traf nach Vorlage von Leufgen zum 3:1 (77.) – ließ Asberg zwar keineswegs aufstecken. Doch das 3:2, erneut durch Said-Ali (90.+2.), kam zu spät, um noch auszugleichen. Punkte müssen her

Somit steht Xanten im Achtelfinale – und will nach dem Zittersieg gegen Viktoria Goch II und dem Weiterkommen im Pokal im Liga-Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gegen den Tabellennachbarn Bedburg-Hau nachlegen. Marvin Braun: „Wir kennen den Gegner gut. Das ist eine intakte Truppe mit einem guten Zusammenhalt. Wir müssen von dem Schönspiel-Gedanken weg und erstmal kämpfen. Dann können wir noch viele Punkte holen.“