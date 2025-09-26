Startelf-Premieren im Pokalspiel beim TuS Xanten

Am Donnerstagabend gelang den Fußballern des TuS Xanten durch einen 3:2-Erfolg beim A-Ligisten TV Asberg der Einzug ins Kreispokal-Achtelfinale. In der Bezirksliga empfängt der TuS diesen Sonntag die SGE Bedburg-Hau und will den dritten Pflichtspielsieg in Serie einfahren.
Marvin Braun ist spielender Co-Trainer der Fußballer vom Fürstenberg. Am Donnerstag begnügte er sich mit der Rolle an der Seitenlinie, vertrat den beruflich verhinderten Chefcoach Marcel Zalewski. Es war an diesem Pokalabend nicht der einzige Personalwechsel des TuS Xanten: „Wir haben ganz bewusst rotiert und wollten denjenigen Praxis verschaffen, die bislang seltener spielen“, sagte Braun.
So brauchte etwa Stammkeeper Owen Finnerty die längere Anreise aus Düsseldorf nicht antreten, blieben Kapitän Gerrit Jenowsky und Torjäger David Epp zunächst auf der Bank. Gerade noch mal gut gegangen, könnte man angesichts des knappen Ergebnisses gegen das klassentiefere Team meinen.
„Wir haben volles Vertrauen in die Jungs“, sagte Braun und war „teilweise doch von den überzeugenden Leistungen überrascht.“ Ob Finnerty-Vertreter Jan Kallen, vor der Saison aus Veen gekommen, oder der im Sommer gerade der Weezer A-Jugend entwachsene Liam Leufgen, oder der zuletzt in der Kreisliga Remscheid spielende Jehovany da Silva – sie alle feierten ihre Startelf-Premiere in einem Pflichtspiel für Xanten. Hinterher gab’s vom Co-Trainer ein Sonderlob.
Berechtigt, denn zur Halbzeit sah es nach einem lockeren Favoriten-Sieg aus: Der TuS lag nach Toren von Pascal Breitenstein (24.) und Jesse Sticklat (39.) komfortabel vorn und hatte weitere Chancen. Nach einer guten Stunde Spielzeit brachte Braun dann Jenowsky für Breitenstein und Epp für Emircan Boran, der Breitensteins Tor aufgelegt hatte.
Auch der TV Asberg hatte frisches Personal eingewechselt, darunter Alend Said-Ali, vergangene Saison noch beim Bezirksliga-Dritten FC Neukirchen-Vluyn aktiv. Und der erzielte in der 68. Minute den Anschlusstreffer für die Gastgeber. Der Mittelfeldmann hat in der Liga bereits sieben Scorerpunkte beigetragen und somit mitgeholfen, dass Asberg die Tabelle der Moerser Kreisliga A ohne Punktverlust und mit 29:4 Toren anführt. Plötzlich witterte der Außenseiter dieses Pokalspiels also seine Chance, dem Favoriten ein Bein zu stellen.
„Wir kommen gut aus der Pause, lassen ein, zwei Chancen liegen und fangen uns das Gegentor“, berichtet Braun. „Dann werden wir zunehmend hinten reingedrückt, und haben auch aufgrund unserer Umstellungen nicht die nötige Ruhe.“ Es entwickelte sich eine hektische Partie mit vielen harten Zweikämpfen, laut Braun aber jederzeit sportlich fair. Das nächste Tor der Gäste – Goalgetter Epp traf nach Vorlage von Leufgen zum 3:1 (77.) – ließ Asberg zwar keineswegs aufstecken. Doch das 3:2, erneut durch Said-Ali (90.+2.), kam zu spät, um noch auszugleichen.
Somit steht Xanten im Achtelfinale – und will nach dem Zittersieg gegen Viktoria Goch II und dem Weiterkommen im Pokal im Liga-Heimspiel am Sonntag (Anpfiff 15 Uhr) gegen den Tabellennachbarn Bedburg-Hau nachlegen. Marvin Braun: „Wir kennen den Gegner gut. Das ist eine intakte Truppe mit einem guten Zusammenhalt. Wir müssen von dem Schönspiel-Gedanken weg und erstmal kämpfen. Dann können wir noch viele Punkte holen.“