Startelf-Experimente gehen nach hinten los: SC Olching verliert in Pullach

Olchings Luka Batarilo-Cerdic (in Blau) im Spiel gegen den SV Raisting (rote Trikots). – Foto: Andreas Mayr

Der Meister kassierte zum Abschluss eine Niederlage. Trainer Felix Mayer experimentierte mit der Startelf des SC Olching.

Zum Abschluss einer überragenden Bezirksliga-Saison kassierte der SC Olching noch einmal eine Niederlage. Der Meister verlor beim SV Pullach mit 3:4 (0:3). Große Bedeutung hatte die Partie für die Amperstädter allerdings nicht mehr.

„Das soll keine Spaßveranstaltung werden“, hatte Trainer Felix Mayer vor dem Anpfiff gesagt. Ganz mit letzter Konsequenz ging der SCO die Begegnung dann aber doch nicht an. Mayer gab einigen Spielern Einsatzzeit, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren. So stand Ersatztorwart Marcel Kemmerer erstmals in dieser Saison zwischen den Pfosten. An den ersten drei Gegentreffern in der 15., 18. und 43. Minute traf den 26-Jährigen allerdings keine Schuld.

Nach der Pause meldete sich Olching noch einmal zurück. Florian Obermeier verkürzte per Elfmeter auf 1:3 (51.), Luka Batarilo-Cerdic stellte später auf 2:3 (65.). Doch nach einem weiteren Fehler in der Defensive zog Pullach wieder auf 4:2 davon. Mehr als der erneute Anschlusstreffer durch Batarilo-Cerdic zum 3:4 (73.) gelang dem SCO nicht mehr. Wirklich geärgert hat die Niederlage auf Olchinger Seite aber niemanden.

Der Betriebsunfall Abstieg ist mit dem direkten Wiederaufstieg korrigiert. Nun dürfen die Olchinger erst einmal durchatmen. In den kommenden Tagen stehen noch einige angenehme Pflichttermine an, etwa der Besuch bei einem Sponsor. Auch der neue Bürgermeister Maximilian Gigl empfängt die Meistertruppe am 29. Mai. Anschließend geht es aufs Volksfest. Dazu kommt der Mannschaftsausflug nach Mallorca.

Am 15. Juni bitten Mayer und Co-Trainer Bernhard Ahammer zum Trainingsauftakt für die neue Saison. Der Start in die Landesliga ist für das Wochenende 18./19. Juli vorgesehen. Eine Woche zuvor steigt in Olching die Generalprobe: Im Finale des Sparkassen-Cups kann der SCO den Pokal endgültig in die eigene Vitrine holen. (Dirk Schiffner)