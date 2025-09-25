Startbilanz Regionalliga: Das sind die Gewinner & Verlierer

SpVgg Unterhaching Erstaunlich schnell hat sich die SpVgg Unterhaching nach dem Abstieg und dem Mega-Umbruch im Sommer gefunden. Auch wenn`s zuletzt nicht mehr ganz so glatt lief wie zum Auftakt. Aber: Tabellenführer nach zehn Partien, damit hatten wohl nicht viele gerechnet. Zuletzt wagten sich die Hachinger auch wieder mehr aus der Deckung: Gegen einen Aufstieg in die 3. Liga werde man sich nicht wehren, so heißt es aus der Vorstadt. 1. FC Nürnberg II Der Derbysieg bei der SpVgg Greuther Fürth II am Dienstag auf der großen Bühne im Zweitligastadion am Ronhof war der bisherige Höhepunkt eines starken Starts. Den alljährlichen Umbruch, Usus bei den Nachwuchsteams der Profiklubs, haben die Club-Amateure überraschend gut gemeistert. Der Lohn: Tabellenplatz zwei mit 22 Punkten. Echt stark vor dem Hintergrund einen schwierigen Vorsaison! FC Memmingen , VfB Eichstätt , TSV Aubstadt Das Trio hätte man eigentlich eher im hinteren Drittel erwartet. Aber alle drei Teams spielen bislang eine tolle Runde. Mit 18 (FC Memmingen) bzw. 17 Zählern (VfB Eichstätt und TSV Aubstadt) ist in Sachen Klassenerhalt schon fast die halbe Miete eingefahren. Und der Ligaverbleib bleibt auch trotz des Höhenflugs das erklärte Ziel. "Wir genießen das Ganze im Moment, wissen aber auch, dass wieder andere Zeiten kommen werden", sag beispielsweise Eichstätts Sportvorstand Marco Schiebel.

Noch kein Sieg nach zehn Partien, Tabellenletzter - die "Schwabenritter" sind mittendrin im befürchteten verflixten zweiten Jahr nach dem Aufstieg. Was Hoffnung macht? Die Augsburger haben schon in der vergangenen Saison Nehmerqualitäten gezeigt und jeden Rückschlag und jedes Störfeuer weggesteckt. Auch am Dienstag in Würzburg demonstrierte der TSV wieder eine überragende Moral. 0:3 hinten zur Pause in einer Phase, in der es schlecht läuft? Da kann`s schnell mal ganz böse werden - Debakelalarm! Doch die "Schwabenritter" standen auf und holten fast schon sensationell noch ein 3:3 beim großen Favoriten.Fast schon traditionell hinken die Bayern-Amateure der Konkurrenz in Sachen ausgetragener Spiele hinterher, das Tableau ist daher ziemlich schief. Tabellenführer Unterhaching hat beispielsweise zwei Partien mehr absolviert. Klar, gewinnen die Bayern diese beiden Nachholspiele, sind sie bis auf vier Punkte dran an den Vorstädtern. Aber: "The trend ist not your friend" - eigentlich gut aus den Startlöchern gekommen, haben die Hochtalentierten aus dem roten Nachwuchs nur eines der letzten fünf Spiele gewinnen können. Zuletzt setzte es Niederlagen gegen die ostbayerischen Dorfklubs Hankofen und Vilzing.Zehn Spiele, sieben Punkte - die nackten Zahlen deuten erneut auf eine knüppelharte Saison für die Viktoria hin, die sich in der vergangenen Saison erst auf den wirklich allerletzten Drücker retten konnte (Sieg im Elfmeterschießen in der Relegation gegen den SC Eltersdorf). Eine Ausbeute wie aktuell wird am Ende nicht für den Klassenerhalt reichen. Der Schuh drückt vor allem in der Offensive: Erst sieben erzielte Tore sprechen eine deutliche Sprache. Aber: Zuletzt ging`s bergauf! Da war zunächst der Sieg im Totopokal (9:8 n.E.) gegen Drittligist Schweinfurt 05. Es folgte zwar anschließend eine 2:5-Niederlage in Burghausen, doch schon an der Salzach zeigte der SVA gute Ansätze und konnte sich eine Woche später mit dem ultrawichtigen 3:2-Heimsieg gegen Vilzing belohnen. Am Dienstag war die Viktoria nahe dran, bei Spitzenreiter Unterhaching (1:2-Niederlage) zu punkten.