Start-Ziel-Sieg: FC Weiden-Ost holt den Kreispokal

Trainer Tim Schlesinger und der FC Weiden-Ost dürfen sich über den Sieg im Kreispokal freuen. – Foto: Josef Trummer

Jetzt dürfen sie auch an der Stresemannstraße auf einen klangvollen Namen hoffen: Der FC Weiden-Ost hat sich am Maifeiertag zum Pokalsieger im Fußballkreis Amberg/Weiden gekürt. Der neue Titelträger darf nun an der 1. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals teilnehmen, wo mit etwas Losglück ein Regionalligist oder sogar Drittligist wartet, und sich zudem über eine stattliche Siegprämie von 1.000 Euro freuen. Rund 400 Zuschauer in Altenstadt an der Waldnaab sahen einen Start-Ziel-Sieg des FC Ost, der eine Mischung aus Bezirksliga- und Kreisliga-Spielern aufbot. Gegen den benachbarten Kreisklassen-Spitzenreiter SV Altenstadt wurden die Mannen von Coach Tim Schlesinger letztlich ihrer Favoritenrolle gerecht. Sie zogen bis zur Pause auf 3:0 davon und ließen sich das dann auch nicht mehr nehmen.



Vor der stattlichen Zuschauerkulisse ging es denkbar ungünstig los für die Hausherren. Keine 60 Sekunden waren gespielt, da unterlief Karel Kralovec ein Eigentor. Der Altenstädter köpfte den Ball nach einer Freistoßflanke unglücklich ins eigene Tor. Generell gehörte die erste Halbzeit klar den Gästen, die in den letzten zehn Minuten vor der Pause auf 3:0 erhöhen konnten. Bezirksliga-Torjäger Niklas Strohbach versenkte einen Foulelfmeter unhaltbar links unten (37.), sechs Minuten später behielt Michael Kraus im Strafraum-Gewühl die Übersicht.



Die zweiten 45 Minuten konnte Altenstadt wesentlich offener gestalten. Man fand immer besser ins Spiel, konnte aber nicht den entscheidenden Punch setzen, um nochmal zurückzukommen. Im Spiel nach vorne fehlte es schlicht an zündenden Ideen. Eine glattrote Karte an Ost-Akteur Simon Herrmann (81.) aufgrund einer Beleidigung sollte letztlich auch nicht mehr ins Gewicht fallen. Es blieb beim 0:3. „Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt. Das ist Gold wert. Die erste Hälfte war sehr dominant von unserer Seite. Wir haben es immer wieder geschafft, gute Ballpassagen reinzukriegen und einen vernünftigen Spielaufbau aufzuziehen. Das 3:0 zur Halbzeit war hochverdient. In der zweiten Hälfte haben wir uns auf einem harten Platz schwergetan, richtig Gas reinzubekommen. Zudem haben wir noch eine blöde Rote Karte kassiert. Deshalb ist es ein bisschen mehr auf Seiten der Altenstädter gekippe, die es echt gut gemacht haben. Allergrößten Respekt an sie, dass sie es überhaupt ins Finale geschafft haben“, sagte Weidens Trainer Tim Schlesinger gleich nach dem Spiel.





Alles auf einen Blick:



SV Altenstadt/Waldnaab: Zankl, Lohner, Tkotz (46. Gashi), Köppl (86. Dantl), Kralovec, Kraemer, Zogaj, Eder (83. Ojenike), Ogbonnaya (90. Häffner), Becker, Zaus

FC Weiden-Ost: E. Schlesinger, Siegert, Solter, Schießl, Kraus (57. Schepelew), Droste, Demaretsky, Junkers (60. Listl), Strohbach, Zeiler (87. Ludwig), Heisig (24. Herrmann)

Tore: 0:1 Kralovec (1./Eigentor), 0:2 Strohbach (37./Foulelfmeter), 0:3 Kraus (43.)

Rot: Herrmann (79./Weiden/Beleidigung)

Schiedsrichter: Sebastian Völkl (Moosbach) - Zuschauer: 383