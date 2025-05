Im vierten Final-Anlauf kürt sich der SV Etzenricht endlich zum Pokalsieger im Kreis Amberg/Weiden. – Foto: Rudi Walberer

Start-Ziel-Sieg: Etzenricht holt sich »endlich mal« den Pokal Der Fast-Meister der Bezirksliga Nord stellt früh die Weichen und lässt Grafenwöhr letztlich mit 4:0 abblitzen Verlinkte Inhalte Totopokal AM/WEN Etzenricht Grafenwöhr

Das war eine klare Sache! Durch einen Start-Ziel-Sieg mit am Ende vier Toren holte sich der SV Etzenricht am Maifeiertag den Pokal im Spielkreis Amberg/Weiden. Ligakonkurrent SV Grafenwöhr blieb auf der Strecke, konnte den Pokalsieg von 2022 nicht wiederholen. Ein früher Doppelschlag spielte dem Tabellenführer der Bezirksliga Nord in die Karten. Später ließ er nicht mehr wirklich was anbrennen. Nach mehreren verlorenen Endspielen ist „Etze“ endlich mal Pokalsieger – und darf sich über 1.000 Euro Siegprämie sowie die Qualifikation für den Bayerischen Totopokal freuen.

300 Zuschauer auf der Etzenrichter Sportanlage bildeten einen würdigen Rahmen für das Pokalfinale. Sie sahen, wie Michael Wexlberger (3./per Kopf nach einer Ecke) und Noah Scheler (8./Abstauber) den Favoriten ganz schnell mit 2:0 in Führung brachten. Daraufhin berappelte sich Grafenwöhr etwas, agierte im Offensivspiel jedoch zu ungefährlich. Nach Wiederbeginn stach Etzenricht erneut schnell zu. Torjäger Martin Pasieka stellte per sehenswerten Scherenschlag auf 3:0 (52.). Das roch doch schon sehr nach Vorentscheidung. Und als Deniz Bock mit einem Abstauber nach einem Torwart-Parade das Vierte nachlegte (65.), war die Messe endgültig gelesen. Etzenricht brachte die klare Führung ins Ziel, und kann am Wochenende mit der Bezirksliga-Meisterschaft das „Double“ perfekt machen.









„Wir haben uns diesen Pokalsieg wirklich verdient“, freute sich Etzenrichts Spielertrainer Andreas Wendl nach der Partie. Zu den vorangegangen 90 Minuten sagte er: „Wir sind super ins Spiel gekommen, haben das Spiel fast über 90 Minuten beherrscht. Natürlich haben uns die frühen Tore in die Karten gespielt. Grafenwöhr hatte vor der Halbzeitpause gute zehn Minuten. Wenn sie da den Anschluss machen, kann sich die Richtung vielleicht nochmal ändern. Nach der Pause waren wir jedoch wieder ganz gut im Spiel und mit dem 3:0 war die Gegenwehr irgendwo gebrochen. Das war eine gute Leistung der ganzen Mannschaft. Ich bin stolz auf die Truppe, die es sich verdient hat, dass wir nach so viel Versuchen endlich mal den Pokal geholt haben.“ SV-Vorsitzender Alexander Greitzke bilanzierte: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, auch die Kulisse war außerordentlich, am schönsten waren die leuchtenden Augen der Einlaufkids.“