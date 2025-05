Start wie ein Feuerwerk

Doppelschlag bringt die Führung – SCH stellt früh auf 2:0

Bereits in der 3. Minute flankte Fabian Schnellhardt auf den Kopf von Vincent Michalek, dessen Kopfball noch leicht abgefälscht wurde – es folgte die erste Ecke. Schnellhardt brachte den Ball direkt auf den Kopf von Pascal Köhler, doch dieser konnte aus kurzer Distanz nicht verwerten.Nur sechs Minuten später tauchte Robin Vogt nach einem perfekten Steckpass von Schnellhardt frei vor Gästetorwart Christopher Sünkel auf, doch ein Abwehrbein rettete in letzter Sekunde. In der 14. Minute setzte Adrian Wilhelm Nico Berger mit einer präzisen Flanke von links in Szene – es fehlte nicht viel zur frühen Führung.

In der 23. Minute war es dann endlich so weit: Nach einem scharf getretenen Freistoß von Schnellhardt fand der Ball Pascal Köhler, der im Fünfmeterraum goldrichtig stand und zur 1:0-Führung einköpfte.

Nur neun Minuten später folgte bereits das 2:0: Ein Handspiel von Franz Stöhr im eigenen Strafraum nach einem Pass von Vogt ließ Schiedsrichter Wolfgang Gäbler keine andere Wahl – Strafstoß für den SCH. Adrian Wilhelm übernahm Verantwortung und verwandelte sicher vom Punkt.

Zweite Halbzeit: Chancenwucher verhindert deutlicheres Ergebnis

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild: Der SCH blieb zwar überlegen, ließ aber reihenweise Großchancen liegen. Zwei Mal lief Robin Vogt (64./81.) frei auf das gegnerische Tor zu – beide Male blieb der Gästekeeper Christopher Sünkel Sieger im Eins-gegen-eins.

In der 78. Minute war dann erneut Pascal Köhler frei durch, umkurvte zwei Verteidiger und versuchte es mit einem Lupfer – doch Sünkel roch den Braten, blieb stehen und pflückte den Ball mühelos aus der Luft. Auch der eingewechselte Thomas Kahlmeyer konnte in der Schlussphase den Deckel nicht draufmachen.

SC-Trainer Thüne mit gemischtem Fazit

Nach dem Spiel zeigte sich Trainer André Thüne zwar erleichtert über den Sieg, aber nicht rundum zufrieden: „Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben, aber mit der zweiten Halbzeit bin ich natürlich nicht zufrieden. Das war zu fahrlässig, wie wir mit den Chancen umgegangen sind.“

Fazit: Der SCH ist weiter in der Spur, sammelt wichtige Punkte – und hat mit einer starken ersten Hälfte gezeigt, wozu die Mannschaft in der Lage ist.