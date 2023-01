Start verschoben Eigentlich sollte der FC Rot-Weiß Erfurt am kommenden Freitag sein erstes Punktspiel des Jahres 2023 bestreiten...

Nach am Donnerstagvormittag ging Trainer Fabian Gerber davon aus, dass es am Freitagabend gegen Altglienicke um die Wurst geht. Im FuPa-Gespräch sagte der Coach: "Wir fühlen uns relativ gut. Es war eine sehr kurze knackige Vorbereitung. Trotzdem freuen wir uns, dass es wieder losgeht. Ich denke wir haben die Vorbereitung gut genutzt, um die Jungs vorzubereiten", so Gerber. Nun verschiebt sich der Start in die Pflichtspiele auf Mittwoch. Dann ist die Partie gegen Chemie Leipzig angesetzt. Zuvor gibt es am Samstag noch ein Testspiel gegen die Kickers Offenbach.

In einer Meldung auf Social-Media informierte der Club die Fans über die Absage: "Das für Freitagabend (20.01.2023, 19 Uhr) angesetzte Nachholspiel der Regionalliga Nordost zwischen unserem FC Rot-Weiß Erfurt und der VSG Altglienicke wurde am heutigen Donnerstagnachmittag abgesagt. Die Platzverhältnisse lassen eine Austragung des Spiels am Freitagabend nicht zu. Dies ist das Ergebnis einer am Donnerstagmittag stattgefundenen Platzbegehung. Ein möglicher Ersatztermin steht bislang noch nicht fest. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit."