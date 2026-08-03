„Start nach Maß" – Sportbund Rosenheim besiegt Holzkirchen klar 1. Spieltag der BZL Ost von PM SB Rosenheim · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

Thomas Ofenmacher (re.) feierte gegen Holzkirchen sein Comeback. – Foto: Marc Marasescu

Der SB DJK Rosenheim feierte den perfekten Auftakt in die neue Saison und besiegte Holzkirchen klar.

Besser hätte der Saisonstart für den Sportbund Rosenheim kaum laufen können. Nach dem spielfreien 1. Spieltag feierten die Grün-Weißen im Josef-März-Stadion einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Meisterfavorit TuS Holzkirchen und setzten damit direkt ein Ausrufezeichen in der Bezirksliga Ost. Beide Mannschaften mussten vor der Partie einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Davon ließ sich der Sportbund jedoch nicht beeindrucken. Von Beginn an trat die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer aggressiv, zweikampfstark und hochkonzentriert auf. Mit viel Einsatz und einer kompakten Defensive nahmen die Rosenheimer den jungen Gästen früh den Rhythmus.

Nach rund 20 Minuten belohnte sich der SBR für den engagierten Auftritt. Omer Jahic brachte einen Freistoß gefährlich in den Strafraum. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und schlug zur 1:0-Führung in der langen Ecke ein (12.). In der Folge überließen die Gastgeber Holzkirchen zwar phasenweise den Ball, verteidigten jedoch diszipliniert und lauerten auf Umschaltmomente. Sieg zum Auftakt: Sportbund Rosenheim gewinnt gegen Holzkirchen Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte der Sportbund auf 2:0. Nach einer Ecke von Jahic setzte sich Simon Waldschütz im Strafraum durch und erzielte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Grün-Weißen den zweiten Rosenheimer Treffer (41.). Fast im Gegenzug war Torhüter Johannes Deckert erstmals ernsthaft gefordert und parierte einen Freistoß von Gilbert Diep stark.