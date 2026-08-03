„Start nach Maß" – Sportbund Rosenheim besiegt Holzkirchen klar

Der SB DJK Rosenheim feierte den perfekten Auftakt in die neue Saison und besiegte Holzkirchen klar.
Besser hätte der Saisonstart für den Sportbund Rosenheim kaum laufen können. Nach dem spielfreien 1. Spieltag feierten die Grün-Weißen im Josef-März-Stadion einen überzeugenden 3:0-Erfolg gegen Meisterfavorit TuS Holzkirchen und setzten damit direkt ein Ausrufezeichen in der Bezirksliga Ost.
Beide Mannschaften mussten vor der Partie einige verletzungsbedingte Ausfälle verkraften. Davon ließ sich der Sportbund jedoch nicht beeindrucken. Von Beginn an trat die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer aggressiv, zweikampfstark und hochkonzentriert auf. Mit viel Einsatz und einer kompakten Defensive nahmen die Rosenheimer den jungen Gästen früh den Rhythmus.
Nach rund 20 Minuten belohnte sich der SBR für den engagierten Auftritt. Omer Jahic brachte einen Freistoß gefährlich in den Strafraum. Der Ball flog an Freund und Feind vorbei und schlug zur 1:0-Führung in der langen Ecke ein (12.). In der Folge überließen die Gastgeber Holzkirchen zwar phasenweise den Ball, verteidigten jedoch diszipliniert und lauerten auf Umschaltmomente.
Kurz vor dem Seitenwechsel erhöhte der Sportbund auf 2:0. Nach einer Ecke von Jahic setzte sich Simon Waldschütz im Strafraum durch und erzielte mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Grün-Weißen den zweiten Rosenheimer Treffer (41.). Fast im Gegenzug war Torhüter Johannes Deckert erstmals ernsthaft gefordert und parierte einen Freistoß von Gilbert Diep stark.
Auch nach der Pause blieb der Sportbund eiskalt. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff sorgte Neuzugang Emirhan Caner mit einem sehenswerten Abschluss für die Vorentscheidung und stellte auf 3:0 (49.). Holzkirchen versuchte anschließend zwar noch einmal Druck aufzubauen, fand gegen die gut organisierte Rosenheimer Defensive jedoch kaum ein Durchkommen. Wenn es doch gefährlich wurde, war Deckert zur Stelle und hielt seinen Kasten sauber.
Mit einer konzentrierten und geschlossenen Mannschaftsleistung brachte der Sportbund den verdienten Heimsieg souverän über die Zeit und feierte einen perfekten Einstand in die neue Saison.
Entsprechend zufrieden zeigte sich Trainer Patrick Zimpfer nach der Partie: „Ein Start nach Maß. Hätte man sich den Auftakt wünschen können, dann genau so. Natürlich wissen wir, dass TuS Holzkirchen aktuell mit einigen Verletzungsausfällen zu kämpfen hat. Trotzdem musst du so ein Spiel erst einmal annehmen und über 90 Minuten konzentriert und diszipliniert gestalten – und genau das haben meine Jungs gemacht. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft und auf die Art und Weise, wie sie aufgetreten ist.“