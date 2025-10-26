Start nach Maß! Göttingen 05 zeigt sich vor dem Derby in Topform

„Es fing natürlich überragend für uns an“, sagte Trainer Jozo Brinkwerth nach der Partie. Schon früh sorgten ein Eigentor von Northeims Till Becker (4.) und ein Kopfball von Benedict Chandra nach einem Standard (8.) für eine komfortable Führung der Gastgeber. „Die erste halbe Stunde lief das Spiel eigentlich nur in eine Richtung. Wir hätten sogar noch höher führen können“, so Brinkwerth.

Nach der klaren Anfangsphase wurde das Spiel zunehmend zerfahrener. „Viele Unterbrechungen, viele Fouls auf beiden Seiten – aber kein unfaires Spiel“, analysierte der Coach. Mit dem 2:0 ging es in die Pause, doch Brinkwerth mahnte: „Man hat gemerkt, dass das Spiel schnell kippen kann, weil es ausgeglichener wurde.“

In der zweiten Hälfte übernahm Northeim mehr Ballbesitz, ohne wirklich gefährlich zu werden. „Wir waren da eindeutig zu zurückhaltend, Northeim hatte mehr vom Spiel, aber keine klaren Torchancen“, erklärte Brinkwerth. Den Schlusspunkt setzte schließlich Ali Ismail mit seinem zehnten Saisontor nach einem mustergültigen Konter (69.). „Dann war eigentlich allen klar, dass es jetzt schwer wird für Northeim, hier nochmal zu punkten“, so der Trainer.

Unterm Strich zeigte sich Brinkwerth zufrieden: „Sehr gut angefangen, erste Halbzeit können wir zufrieden sein. Zweite Halbzeit vielleicht mit leichten Vorteilen für Northeim, aber wir haben das insgesamt gut verteidigt.“ Angesichts schwieriger Trainingswochen sei der Sieg besonders wertvoll.

Mit dem Erfolg festigt Göttingen 05 seine Position in der Spitzengruppe, springt vorerst auf Rang drei und kann nun mit breiter Brust ins anstehende Derby gegen die SVG gehen. „Ich denke, das wird ein spannendes Spiel – hoffentlich mit dem besseren Ausgang für uns“, blickte Brinkwerth voraus. Die SVG spielt aktuell noch beim VfB Fallersleben und will ebenfalls Selbstvertrauen tanken.