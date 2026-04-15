Start mit Ladehemmung, dann Torfestival: Haren schießt Eltern ab

Zehn Minuten Anlauf, dann lief der Motor heiß: Der TuS Haren gewinnt beim SV Eltern mit 8:0. Was zunächst nach „Kellerduell“ aussah, entwickelte sich schnell zu einer ziemlich einseitigen Angelegenheit, inklusive Hattrick und Viererpack.

Die Anfangsphase gehörte noch der Kategorie „ankommen, umschauen, nochmal ankommen“. Haren wirkte zunächst unsortiert, Zweikämpfe und Passspiel hatten noch Luft nach oben. Eltern war sogar besser im Spiel, zumindest bis zur 11. Minute.

Bis zur Pause schraubten Raming-Freesen (Hattrick, 30.) und Husmann per direktem Freistoß (41.) das Ergebnis auf 0:5 hoch. Der Liveticker brachte es zur Halbzeit trocken auf den Punkt: „Schaut einfach aufs Ergebnis.“

Dann kam Martin Raming-Freesen. Nach Steckpass blieb er cool und erzielte das 0:1 - der Moment, der das Spiel kippte. Nur fünf Minuten später legte er nach, ehe Mirco Husmann mit einem sehenswerten Treffer zum 0:3 erhöhte. Spätestens jetzt war klar, in welche Richtung der Abend laufen würde.

Viererpack Husmann, Deckel drauf

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Haren gnadenlos. Husmann traf direkt nach Wiederanpfiff zum 0:6 und legte später noch zweimal nach – Viererpack, 21 Saisontore, Arbeitstag erledigt.

Das 0:7 fiel nach einem Freistoßabpraller, bei dem Husmann völlig frei stand, sinnbildlich für den gesamten Spielverlauf. Den Schlusspunkt setzte Noah Hoogenberg (79.) nach einem zu kurzen Rückpass.

Am Ende stand ein deutliches 0:x8, nach kurzer Findungsphase konsequent zu Ende gespielt.

Tabellenblick mit klarer Tendenz

Für den SV Eltern bleibt es eng: Platz 13, nur ein Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

Der TuS Haren hingegen verschafft sich Luft und klettert auf Rang 11, sieben Punkte Abstand nach unten.

Oder, wie es im Liveticker so schön hieß: Kellerduell stand drauf, aber nur ein Team hat auch so gespielt.

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