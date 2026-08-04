Start mit deutlicher Heimniederlage

Vor 171 Zuschauern trafen die Gastgeber auf einen personell stark verstärkten Gegner. Die Schleizer präsentierten sich mit mehreren Neuzugängen, darunter drei Spieler vom Oberligisten VFC Plauen, zwei japanische Akteure sowie Benjamin Langhof vom FC Thüringen Weida, und unterstrichen damit ihre Ambitionen für die neue Spielzeit. Die Gäste hatten von Beginn an leichte spielerische Vorteile, doch der FC Saalfeld hielt kämpferisch dagegen und begegnete dem Favoriten über weite Strecken auf Augenhöhe. In der 37. Minute belohnte sich die Mannschaft: Stan Kleyla setzte sich mit einer starken Einzelleistung durch und erzielte die viel umjubelte Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff hätte Neuzugang Robin Ensenbach den Vorsprung sogar noch ausbauen können, scheiterte jedoch knapp.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck. In der 55. Minute gelang Pohl der Ausgleich, wobei sich die Gastgeber über eine vermeintliche Abseitsstellung ärgerten. Nur neun Minuten später nutzte Benjamin Langhof einen folgenschweren Fehler im Saalfelder Spielaufbau zur Schleizer Führung. Der FC gab sich zunächst nicht auf. Fast im direkten Gegenzug bot sich Patrick Hook nach starker Vorarbeit von Stan Kleyla die große Chance zum Ausgleich, doch der Ball fand nicht den Weg ins Tor. Mit zunehmender Spielzeit schwanden bei den Gastgebern die Kräfte, während Schleiz seine individuelle Qualität konsequent ausspielte. In den Schlussminuten sorgten Pohl und Langhof mit zwei weiteren Treffern für den letztlich deutlichen 4:1-Endstand. Auch beim vierten Treffer reklamierten die Saalfelder erneut eine Abseitsposition.